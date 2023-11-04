https://ria.ru/20231104/peskov-1907456904.html

Песков рассказал о визите Путина в Китай

Песков рассказал о визите Путина в Китай - РИА Новости, 04.11.2023

Песков рассказал о визите Путина в Китай

Россия стала в своей политике уделять больше внимания восточному направлению, в Китае у президента РФ Владимира Путина состоялись очень содержательные... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T16:33

2023-11-04T16:33

2023-11-04T17:12

китай

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия стала в своей политике уделять больше внимания восточному направлению, в Китае у президента РФ Владимира Путина состоялись очень содержательные переговоры, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Наша страна стала уделять больше внимания восточному направлению", - сказал Песков в своём выступлении на форуме "Знание".Говоря о недавнем визите Путина в Китай на форум "Один пояс - один пусть", Песков отметил, что там состоялись "очень содержательные переговоры с председателем Си", а также переговоры в формате делегаций. Лидеры общались и тет-а-тет, напомнил он."А когда лидеры России и Китая общаются несколько часов с глазу на глаз, это привлекает внимание всего мира", - заметил Песков.

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

https://ria.ru/20231030/kitay-1906062193.html

китай

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, дмитрий песков, владимир путин, политика