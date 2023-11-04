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Песков рассказал о визите Путина в Китай - РИА Новости, 04.11.2023
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16:33 04.11.2023 (обновлено: 17:12 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/peskov-1907456904.html
Песков рассказал о визите Путина в Китай
Песков рассказал о визите Путина в Китай - РИА Новости, 04.11.2023
Песков рассказал о визите Путина в Китай
Россия стала в своей политике уделять больше внимания восточному направлению, в Китае у президента РФ Владимира Путина состоялись очень содержательные... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T16:33
2023-11-04T17:12
китай
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия стала в своей политике уделять больше внимания восточному направлению, в Китае у президента РФ Владимира Путина состоялись очень содержательные переговоры, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Наша страна стала уделять больше внимания восточному направлению", - сказал Песков в своём выступлении на форуме "Знание".Говоря о недавнем визите Путина в Китай на форум "Один пояс - один пусть", Песков отметил, что там состоялись "очень содержательные переговоры с председателем Си", а также переговоры в формате делегаций. Лидеры общались и тет-а-тет, напомнил он."А когда лидеры России и Китая общаются несколько часов с глазу на глаз, это привлекает внимание всего мира", - заметил Песков.
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
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китай, россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
Китай, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Песков рассказал о визите Путина в Китай

Песков: Россия стала больше внимания уделять восточному направлению в политике

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в Китае
Президент РФ Владимир Путин в Китае - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин в Китае. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия стала в своей политике уделять больше внимания восточному направлению, в Китае у президента РФ Владимира Путина состоялись очень содержательные переговоры, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Наша страна стала уделять больше внимания восточному направлению", - сказал Песков в своём выступлении на форуме "Знание".
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31 октября, 08:00
Говоря о недавнем визите Путина в Китай на форум "Один пояс - один пусть", Песков отметил, что там состоялись "очень содержательные переговоры с председателем Си", а также переговоры в формате делегаций. Лидеры общались и тет-а-тет, напомнил он.
"А когда лидеры России и Китая общаются несколько часов с глазу на глаз, это привлекает внимание всего мира", - заметил Песков.
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