https://ria.ru/20231104/peskov-1907456904.html
Песков рассказал о визите Путина в Китай
Песков рассказал о визите Путина в Китай - РИА Новости, 04.11.2023
Песков рассказал о визите Путина в Китай
Россия стала в своей политике уделять больше внимания восточному направлению, в Китае у президента РФ Владимира Путина состоялись очень содержательные... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T16:33
2023-11-04T16:33
2023-11-04T17:12
китай
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия стала в своей политике уделять больше внимания восточному направлению, в Китае у президента РФ Владимира Путина состоялись очень содержательные переговоры, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Наша страна стала уделять больше внимания восточному направлению", - сказал Песков в своём выступлении на форуме "Знание".Говоря о недавнем визите Путина в Китай на форум "Один пояс - один пусть", Песков отметил, что там состоялись "очень содержательные переговоры с председателем Си", а также переговоры в формате делегаций. Лидеры общались и тет-а-тет, напомнил он."А когда лидеры России и Китая общаются несколько часов с глазу на глаз, это привлекает внимание всего мира", - заметил Песков.
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
https://ria.ru/20231030/kitay-1906062193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
Китай, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Песков рассказал о визите Путина в Китай
Песков: Россия стала больше внимания уделять восточному направлению в политике
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия стала в своей политике уделять больше внимания восточному направлению, в Китае у президента РФ Владимира Путина состоялись очень содержательные переговоры, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Наша страна стала уделять больше внимания восточному направлению", - сказал Песков в своём выступлении на форуме "Знание".
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Говоря о недавнем визите Путина в Китай на форум "Один пояс - один пусть", Песков отметил, что там состоялись "очень содержательные переговоры с председателем Си", а также переговоры в формате делегаций. Лидеры общались и тет-а-тет, напомнил он.
"А когда лидеры России и Китая общаются несколько часов с глазу на глаз, это привлекает внимание всего мира", - заметил Песков.
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