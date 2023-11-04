https://ria.ru/20231104/peskov-1907456266.html

Песков рассказал о будущем России

Песков рассказал о будущем России - РИА Новости, 04.11.2023

Песков рассказал о будущем России

Будущее России никогда не будет простым, но это будет будущее очень сильной, самостоятельной, современной и богатой страны, считает пресс-секретарь президента... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T16:32

2023-11-04T16:32

2023-11-04T17:51

россия

дмитрий песков

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907460112_0:58:2886:1681_1920x0_80_0_0_6bef17fd53ca227c4fb1a00d8aa37ad5.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Будущее России никогда не будет простым, но это будет будущее очень сильной, самостоятельной, современной и богатой страны, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Оно (будущее России - ред.) никогда не будет простым. У нас очень сложное прошлое, непростое настоящее, будет непростое будущее. Но это будет будущее очень сильной, самостоятельной, независимой, уверенной в себе, современной, богатой страны", - сказал Песков на просветительском марафоне "Знание. Первые", отвечая на вопрос о том, каким он видит будущее России.

https://ria.ru/20231104/ekonomika-1907452597.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий песков, политика