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Песков рассказал о будущем России - РИА Новости, 04.11.2023
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16:32 04.11.2023 (обновлено: 17:51 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/peskov-1907456266.html
Песков рассказал о будущем России
Песков рассказал о будущем России - РИА Новости, 04.11.2023
Песков рассказал о будущем России
Будущее России никогда не будет простым, но это будет будущее очень сильной, самостоятельной, современной и богатой страны, считает пресс-секретарь президента... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T16:32
2023-11-04T17:51
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Будущее России никогда не будет простым, но это будет будущее очень сильной, самостоятельной, современной и богатой страны, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Оно (будущее России - ред.) никогда не будет простым. У нас очень сложное прошлое, непростое настоящее, будет непростое будущее. Но это будет будущее очень сильной, самостоятельной, независимой, уверенной в себе, современной, богатой страны", - сказал Песков на просветительском марафоне "Знание. Первые", отвечая на вопрос о том, каким он видит будущее России.
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россия, дмитрий песков, политика
Россия, Дмитрий Песков, Политика
Песков рассказал о будущем России

Песков: Россия будет сильной, самостоятельной, современной и богатой страной

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Будущее России никогда не будет простым, но это будет будущее очень сильной, самостоятельной, современной и богатой страны, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Оно (будущее России - ред.) никогда не будет простым. У нас очень сложное прошлое, непростое настоящее, будет непростое будущее. Но это будет будущее очень сильной, самостоятельной, независимой, уверенной в себе, современной, богатой страны", - сказал Песков на просветительском марафоне "Знание. Первые", отвечая на вопрос о том, каким он видит будущее России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме Россия на ВДНХ
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