https://ria.ru/20231104/peskov-1907456266.html
Песков рассказал о будущем России
Песков рассказал о будущем России - РИА Новости, 04.11.2023
Песков рассказал о будущем России
Будущее России никогда не будет простым, но это будет будущее очень сильной, самостоятельной, современной и богатой страны, считает пресс-секретарь президента... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T16:32
2023-11-04T16:32
2023-11-04T17:51
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Будущее России никогда не будет простым, но это будет будущее очень сильной, самостоятельной, современной и богатой страны, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Оно (будущее России - ред.) никогда не будет простым. У нас очень сложное прошлое, непростое настоящее, будет непростое будущее. Но это будет будущее очень сильной, самостоятельной, независимой, уверенной в себе, современной, богатой страны", - сказал Песков на просветительском марафоне "Знание. Первые", отвечая на вопрос о том, каким он видит будущее России.
https://ria.ru/20231104/ekonomika-1907452597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, политика
Россия, Дмитрий Песков, Политика
Песков рассказал о будущем России
Песков: Россия будет сильной, самостоятельной, современной и богатой страной