https://ria.ru/20231104/peskov-1907450845.html

Песков рассказал о прошлых отношениях с Западом

Песков рассказал о прошлых отношениях с Западом - РИА Новости, 04.11.2023

Песков рассказал о прошлых отношениях с Западом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассказывая о прошлых отношениях РФ и Запада, сообщил, что последний пытался "вытирать ноги" о Россию. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T16:10

2023-11-04T16:10

2023-11-04T16:30

в мире

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассказывая о прошлых отношениях РФ и Запада, сообщил, что последний пытался "вытирать ноги" о Россию.В ходе своей лекции в рамках марафона "Знание" Песков отметил, что в отношениях РФ и сегодняшнего коллективного Запада в прошлом был "период романтизма"."Мы думали, что всё будет очень гармонично, взаимовыгодно, взаимоуважительно, что нам всё дадут: и технологии дадут, и знания дадут, и смысл жизни вложат в наши сердца, и расскажут, как нам жить и как мы будем все вместе жить в одном едином гармоничном мире. Не-а. Так не бывает", - сказал Песков, выступая перед молодежью."Если ты слабый, об тебя вытирают ноги, это же пытались сделать об нашу страну", - заявил Песков.

https://ria.ru/20231104/perimetr-1907410623.html

https://ria.ru/20231102/venediktov-1906667122.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дмитрий песков, россия