https://ria.ru/20231104/peskov-1907434366.html
Песков выступает перед прессой на марафоне "Знание". Трансляция
Песков выступает перед прессой на марафоне "Знание". Трансляция - РИА Новости, 04.11.2023
Песков выступает перед прессой на марафоне "Знание". Трансляция
Песков выступает перед журналистами во время просветительского марафона Российского общества "Знание".
2023-11-04T16:30
2023-11-04T16:30
2023-11-04T16:36
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Выступление Пескова перед прессой на марафоне "Знание"
Выступление Пескова перед прессой на марафоне "Знание"
2023-11-04T16:30
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PT7M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков
Выставка-форум "Россия", Дмитрий Песков
Песков выступает перед прессой на марафоне "Знание". Трансляция
Песков выступает перед журналистами во время просветительского марафона Российского общества "Знание".
2023-11-04T16:30
true
PT7M56S
Песков выступает перед прессой на марафоне "Знание". Трансляция
Песков выступает перед журналистами во время просветительского марафона Российского общества "Знание".