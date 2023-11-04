https://ria.ru/20231104/pentagon-1907352168.html

Пентагон ограничил визиты высокопоставленных чиновников в Израиль

Пентагон ограничил визиты высокопоставленных чиновников в Израиль - РИА Новости, 04.11.2023

Пентагон ограничил визиты высокопоставленных чиновников в Израиль

Пентагон ограничивает визиты высокопоставленных чиновников ведомства в Израиль на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T01:48

2023-11-04T01:48

2023-11-04T01:48

израиль

россия

восточный иерусалим

ллойд остин

владимир путин

министерство обороны сша

хамас

оон

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Пентагон ограничивает визиты высокопоставленных чиновников ведомства в Израиль на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. "Я ограничиваю визиты со стороны высокопоставленных лидеров министерства обороны в Израиль немедленно и до дальнейшего уведомления", - говорится в документе главы Пентагона Ллойда Остина. Отмечается, что теперь должностным лицам следует получать разрешения на подобные поездки. Остин также советует членам конгресса не совершать визиты в Израиль, которые могут потребовать поддержки со стороны Пентагона. "Оказание министерством обороны поддержки визитам со стороны делегаций конгресса в Израиль будет недоступно в этот период... без моего разрешения", - указано в документе. Однако министерство продолжит поддерживать подобные поездки со стороны президента и вице-президента. Ограничения также не распространяются на министра обороны и его заместителя, главу объединенного кабинета начштабов, глав военных ведомств. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231104/bezhentsy-1907348257.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1907266433.html

израиль

россия

восточный иерусалим

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