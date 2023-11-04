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На форуме "Россия" открылся павильон "Семья. Работа. Долголетие" - РИА Новости, 04.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
11:36 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/pavilon-1907397509.html
На форуме "Россия" открылся павильон "Семья. Работа. Долголетие"
На форуме "Россия" открылся павильон "Семья. Работа. Долголетие" - РИА Новости, 04.11.2023
На форуме "Россия" открылся павильон "Семья. Работа. Долголетие"
Павильон "Семья. Работа. Долголетие" Минтруда России открылся на международной выставке "Россия" в Москве в субботу, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T11:36
2023-11-04T11:36
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
ольга баталина
сергей чирков
москва
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Павильон "Семья. Работа. Долголетие" Минтруда России открылся на международной выставке "Россия" в Москве в субботу, сообщает корреспондент РИА Новости. В выставке приняли участие первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, а также председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков. "Не случайно наша экспозиция называется "Семья. Работа. Долголетие". Эти три составляющие сопровождают нас на протяжении всей жизни, и в рамках экспозиции, которая открывается сегодня мы открываем по-настоящему интерактивное пространство для всей семьи, где вы сможете узнать и о лучших подходах в поиске работы, вы узнаете об огромных возможностях, которые предоставляет нашей стране программа "Активного долголетия", и, пройдя через интерактивный тоннель увидите, как шаг за шагом за 20 лет выросла целостная система поддержки семей с детьми", - сказала Баталина во время открытия павильона. На стенде работает консультационный стенд, где подробно рассказывают и показывают, как можно получить меры поддержки и подать заявление на их получение. Кроме того, на выставке действует цифровой медиатоннель, иллюстрирующий эволюцию мер социальной поддержки семей с детьми в стране. На открытии заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий рассказал о реализации в регионе программ социального контракта и долговременного ухода. Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начинает работу Международная выставка-форум "Россия", где будут представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.
https://ria.ru/20231104/vystavka-1907389864.html
https://ria.ru/20231104/merch-1907393952.html
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выставка-форум "россия", ольга баталина, сергей чирков, москва
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Ольга Баталина, Сергей Чирков, Москва
На форуме "Россия" открылся павильон "Семья. Работа. Долголетие"

На форуме "Россия" в Москве открылся павильон "Семья. Работа. Долголетие"

© АГН "Москва" / Василий КузьмиченокПодготовка к международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ
Подготовка к международной выставке-форуму Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© АГН "Москва" / Василий Кузьмиченок
Подготовка к международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Павильон "Семья. Работа. Долголетие" Минтруда России открылся на международной выставке "Россия" в Москве в субботу, сообщает корреспондент РИА Новости.
В выставке приняли участие первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, а также председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков.
"Не случайно наша экспозиция называется "Семья. Работа. Долголетие". Эти три составляющие сопровождают нас на протяжении всей жизни, и в рамках экспозиции, которая открывается сегодня мы открываем по-настоящему интерактивное пространство для всей семьи, где вы сможете узнать и о лучших подходах в поиске работы, вы узнаете об огромных возможностях, которые предоставляет нашей стране программа "Активного долголетия", и, пройдя через интерактивный тоннель увидите, как шаг за шагом за 20 лет выросла целостная система поддержки семей с детьми", - сказала Баталина во время открытия павильона.
На стенде работает консультационный стенд, где подробно рассказывают и показывают, как можно получить меры поддержки и подать заявление на их получение. Кроме того, на выставке действует цифровой медиатоннель, иллюстрирующий эволюцию мер социальной поддержки семей с детьми в стране.
Флешмобы и представления в рамках открытия выставки-форума Россия - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
В Москве открылась выставка "Россия"
10:51
На открытии заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий рассказал о реализации в регионе программ социального контракта и долговременного ухода.
Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начинает работу Международная выставка-форум "Россия", где будут представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.
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Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Ольга БаталинаСергей ЧирковМосква
 
 
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