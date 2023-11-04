https://ria.ru/20231104/pavilon-1907397509.html

На форуме "Россия" открылся павильон "Семья. Работа. Долголетие"

На форуме "Россия" открылся павильон "Семья. Работа. Долголетие" - РИА Новости, 04.11.2023

На форуме "Россия" открылся павильон "Семья. Работа. Долголетие"

Павильон "Семья. Работа. Долголетие" Минтруда России открылся на международной выставке "Россия" в Москве в субботу, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T11:36

2023-11-04T11:36

2023-11-04T11:36

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

ольга баталина

сергей чирков

москва

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Павильон "Семья. Работа. Долголетие" Минтруда России открылся на международной выставке "Россия" в Москве в субботу, сообщает корреспондент РИА Новости. В выставке приняли участие первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, а также председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков. "Не случайно наша экспозиция называется "Семья. Работа. Долголетие". Эти три составляющие сопровождают нас на протяжении всей жизни, и в рамках экспозиции, которая открывается сегодня мы открываем по-настоящему интерактивное пространство для всей семьи, где вы сможете узнать и о лучших подходах в поиске работы, вы узнаете об огромных возможностях, которые предоставляет нашей стране программа "Активного долголетия", и, пройдя через интерактивный тоннель увидите, как шаг за шагом за 20 лет выросла целостная система поддержки семей с детьми", - сказала Баталина во время открытия павильона. На стенде работает консультационный стенд, где подробно рассказывают и показывают, как можно получить меры поддержки и подать заявление на их получение. Кроме того, на выставке действует цифровой медиатоннель, иллюстрирующий эволюцию мер социальной поддержки семей с детьми в стране. На открытии заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий рассказал о реализации в регионе программ социального контракта и долговременного ухода. Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начинает работу Международная выставка-форум "Россия", где будут представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.

https://ria.ru/20231104/vystavka-1907389864.html

https://ria.ru/20231104/merch-1907393952.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", ольга баталина, сергей чирков, москва