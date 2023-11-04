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Патрушев рассказал о деградации российского общества в 1990-х - РИА Новости, 04.11.2023
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13:49 04.11.2023 (обновлено: 14:06 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/patrushev-1907420990.html
Патрушев рассказал о деградации российского общества в 1990-х
Патрушев рассказал о деградации российского общества в 1990-х - РИА Новости, 04.11.2023
Патрушев рассказал о деградации российского общества в 1990-х
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, как в бытность директором Федеральной службы безопасности своим приказом запретил курсантам... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T13:49
2023-11-04T14:06
россия
николай патрушев
фсб
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, как в бытность директором Федеральной службы безопасности своим приказом запретил курсантам Академии ФСБ появляться на улице в форме после того, как двоих офицеров сбросили под поезд - так, по его словам, в том числе проявилась деградация российского общества в 1990-х годах. "Представьте себе, будучи директором ФСБ я вынужден был подписать приказ, чтобы сотрудники Академии (ФСБ) ни в коем случае не ездили на службу в форме, а только в "гражданке". Только за то, что эти молодые ребята появлялись в метро в форме, было два случая, когда их скинули под поезд", - сказал Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия". "Вот таким было отношение к людям в форме", - констатировал он. Патрушев возглавлял ФСБ в 1999-2008 годах.
https://ria.ru/20231104/perimetr-1907410623.html
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россия, николай патрушев, фсб, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Николай Патрушев, ФСБ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Патрушев рассказал о деградации российского общества в 1990-х

Патрушев: деградация общества в 1990-х проявилась в ненависти к "погонам"

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, как в бытность директором Федеральной службы безопасности своим приказом запретил курсантам Академии ФСБ появляться на улице в форме после того, как двоих офицеров сбросили под поезд - так, по его словам, в том числе проявилась деградация российского общества в 1990-х годах.
"Представьте себе, будучи директором ФСБ я вынужден был подписать приказ, чтобы сотрудники Академии (ФСБ) ни в коем случае не ездили на службу в форме, а только в "гражданке". Только за то, что эти молодые ребята появлялись в метро в форме, было два случая, когда их скинули под поезд", - сказал Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия".
Выставка Россия. Марафон Знание. Первые. Трек Суверенитет Поток 1
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"Вот таким было отношение к людям в форме", - констатировал он.
Патрушев возглавлял ФСБ в 1999-2008 годах.
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РоссияНиколай ПатрушевФСБФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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