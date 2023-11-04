https://ria.ru/20231104/patrushev-1907420990.html

Патрушев рассказал о деградации российского общества в 1990-х

Патрушев рассказал о деградации российского общества в 1990-х - РИА Новости, 04.11.2023

Патрушев рассказал о деградации российского общества в 1990-х

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, как в бытность директором Федеральной службы безопасности своим приказом запретил курсантам... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T13:49

2023-11-04T13:49

2023-11-04T14:06

россия

николай патрушев

фсб

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, как в бытность директором Федеральной службы безопасности своим приказом запретил курсантам Академии ФСБ появляться на улице в форме после того, как двоих офицеров сбросили под поезд - так, по его словам, в том числе проявилась деградация российского общества в 1990-х годах. "Представьте себе, будучи директором ФСБ я вынужден был подписать приказ, чтобы сотрудники Академии (ФСБ) ни в коем случае не ездили на службу в форме, а только в "гражданке". Только за то, что эти молодые ребята появлялись в метро в форме, было два случая, когда их скинули под поезд", - сказал Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия". "Вот таким было отношение к людям в форме", - констатировал он. Патрушев возглавлял ФСБ в 1999-2008 годах.

https://ria.ru/20231104/perimetr-1907410623.html

https://ria.ru/20231104/patrushev-1907410171.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, николай патрушев, фсб, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)