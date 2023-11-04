Патрушев рассказал о деградации российского общества в 1990-х
Патрушев: деградация общества в 1990-х проявилась в ненависти к "погонам"
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, как в бытность директором Федеральной службы безопасности своим приказом запретил курсантам Академии ФСБ появляться на улице в форме после того, как двоих офицеров сбросили под поезд - так, по его словам, в том числе проявилась деградация российского общества в 1990-х годах.
"Представьте себе, будучи директором ФСБ я вынужден был подписать приказ, чтобы сотрудники Академии (ФСБ) ни в коем случае не ездили на службу в форме, а только в "гражданке". Только за то, что эти молодые ребята появлялись в метро в форме, было два случая, когда их скинули под поезд", - сказал Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия".
"Вот таким было отношение к людям в форме", - констатировал он.
Патрушев возглавлял ФСБ в 1999-2008 годах.