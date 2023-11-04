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Песков прокомментировал прошлые отношения России с Западом - РИА Новости, 04.11.2023
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16:09 04.11.2023 (обновлено: 16:27 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/otnosheniya-1907450749.html
Песков прокомментировал прошлые отношения России с Западом
Песков прокомментировал прошлые отношения России с Западом - РИА Новости, 04.11.2023
Песков прокомментировал прошлые отношения России с Западом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассказывая о прошлых отношениях РФ и Запада, сообщил, что последний пытался "вытирать ноги" о Россию. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T16:09
2023-11-04T16:27
россия
выставка-форум "россия"
дмитрий песков
вднх
москва
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассказывая о прошлых отношениях РФ и Запада, сообщил, что последний пытался "вытирать ноги" о Россию.В ходе своей лекции в рамках марафона "Знание" Песков отметил, что в отношениях РФ и сегодняшнего коллективного Запада в прошлом был "период романтизма"."Мы думали, что всё будет очень гармонично, взаимовыгодно, взаимоуважительно, что нам всё дадут: и технологии дадут, и знания дадут, и смысл жизни вложат в наши сердца, и расскажут, как нам жить и как мы будем все вместе жить в одном едином гармоничном мире. Не-а. Так не бывает", - сказал Песков, выступая перед молодежью."Если ты слабый, об тебя вытирают ноги, это же пытались сделать об нашу страну", - заявил Песков.
https://ria.ru/20231104/dvoyniki-1907454167.html
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россия, дмитрий песков, вднх, москва, выставка-форум "россия"
Россия, Выставка-форум "Россия", Дмитрий Песков, ВДНХ, Москва, Выставка-форум "Россия"
Песков прокомментировал прошлые отношения России с Западом

Песков о прошлых отношениях РФ и Запада: об Россию пытались вытереть ноги

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассказывая о прошлых отношениях РФ и Запада, сообщил, что последний пытался "вытирать ноги" о Россию.
В ходе своей лекции в рамках марафона "Знание" Песков отметил, что в отношениях РФ и сегодняшнего коллективного Запада в прошлом был "период романтизма".
«
"Мы думали, что всё будет очень гармонично, взаимовыгодно, взаимоуважительно, что нам всё дадут: и технологии дадут, и знания дадут, и смысл жизни вложат в наши сердца, и расскажут, как нам жить и как мы будем все вместе жить в одном едином гармоничном мире. Не-а. Так не бывает", - сказал Песков, выступая перед молодежью.
«
"Если ты слабый, об тебя вытирают ноги, это же пытались сделать об нашу страну", - заявил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме Россия на ВДНХ
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