https://ria.ru/20231104/oruzhie-1907408332.html
Россия опередила конкурентов в ракетно-ядерном оружии, заявил Патрушев
Россия опередила конкурентов в ракетно-ядерном оружии, заявил Патрушев - РИА Новости, 04.11.2023
Россия опередила конкурентов в ракетно-ядерном оружии, заявил Патрушев
Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия Россия опередила конкурентов в этой сфере, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T12:41
2023-11-04T12:41
2023-11-04T14:11
выставка-форум "россия"
безопасность
россия
николай патрушев
форум россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032076_0:67:2395:1414_1920x0_80_0_0_0d958046b1bd9e342895078fe04fc67a.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия Россия опередила конкурентов в этой сфере, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Реализация Стратегии национальной безопасности РФ способствовала сохранению внутренней стабильности в обществе, наращиванию экономического, политического, военного и духовного потенциала России, сказал Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия". "Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, гарантирующих безопасность на десятилетия вперед", - подчеркнул Патрушев.
https://ria.ru/20231101/lantset-1906702393.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032076_65:0:2154:1567_1920x0_80_0_0_375582fc5e38f8fc972e7cf6a46106b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, николай патрушев, форум россия
Выставка-форум "Россия", Безопасность, Россия, Николай Патрушев, Форум Россия
Россия опередила конкурентов в ракетно-ядерном оружии, заявил Патрушев
Патрушев: Россия впервые опередила весь мир в сфере ракетно-ядерного оружия