https://ria.ru/20231104/oruzhie-1907408332.html

Россия опередила конкурентов в ракетно-ядерном оружии, заявил Патрушев

Россия опередила конкурентов в ракетно-ядерном оружии, заявил Патрушев - РИА Новости, 04.11.2023

Россия опередила конкурентов в ракетно-ядерном оружии, заявил Патрушев

Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия Россия опередила конкурентов в этой сфере, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T12:41

2023-11-04T12:41

2023-11-04T14:11

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия Россия опередила конкурентов в этой сфере, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Реализация Стратегии национальной безопасности РФ способствовала сохранению внутренней стабильности в обществе, наращиванию экономического, политического, военного и духовного потенциала России, сказал Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия". "Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, гарантирующих безопасность на десятилетия вперед", - подчеркнул Патрушев.

https://ria.ru/20231101/lantset-1906702393.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, николай патрушев, форум россия