Рейтинг@Mail.ru
Россия опередила конкурентов в ракетно-ядерном оружии, заявил Патрушев - РИА Новости, 04.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
12:41 04.11.2023 (обновлено: 14:11 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/oruzhie-1907408332.html
Россия опередила конкурентов в ракетно-ядерном оружии, заявил Патрушев
Россия опередила конкурентов в ракетно-ядерном оружии, заявил Патрушев - РИА Новости, 04.11.2023
Россия опередила конкурентов в ракетно-ядерном оружии, заявил Патрушев
Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия Россия опередила конкурентов в этой сфере, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T12:41
2023-11-04T14:11
выставка-форум "россия"
безопасность
россия
николай патрушев
форум россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032076_0:67:2395:1414_1920x0_80_0_0_0d958046b1bd9e342895078fe04fc67a.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия Россия опередила конкурентов в этой сфере, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Реализация Стратегии национальной безопасности РФ способствовала сохранению внутренней стабильности в обществе, наращиванию экономического, политического, военного и духовного потенциала России, сказал Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия". "Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, гарантирующих безопасность на десятилетия вперед", - подчеркнул Патрушев.
https://ria.ru/20231101/lantset-1906702393.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032076_65:0:2154:1567_1920x0_80_0_0_375582fc5e38f8fc972e7cf6a46106b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, николай патрушев, форум россия
Выставка-форум "Россия", Безопасность, Россия, Николай Патрушев, Форум Россия
Россия опередила конкурентов в ракетно-ядерном оружии, заявил Патрушев

Патрушев: Россия впервые опередила весь мир в сфере ракетно-ядерного оружия

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк Николай Патрушев
 Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия Россия опередила конкурентов в этой сфере, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Реализация Стратегии национальной безопасности РФ способствовала сохранению внутренней стабильности в обществе, наращиванию экономического, политического, военного и духовного потенциала России, сказал Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия".
"Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, гарантирующих безопасность на десятилетия вперед", - подчеркнул Патрушев.
Дрон-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
"Шаг вперед": Минобороны Британии назвало лучшее оружие России
1 ноября, 14:51
 
Выставка-форум "Россия"БезопасностьРоссияНиколай ПатрушевФорум Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала