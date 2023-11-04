https://ria.ru/20231104/obvinenie-1907398425.html

На Украине заочно предъявили обвинение патриарху Кириллу

На Украине заочно предъявили обвинение патриарху Кириллу - РИА Новости, 04.11.2023

На Украине заочно предъявили обвинение патриарху Кириллу

Офис генпрокурора Украины сообщил в субботу о заочном предъявлении обвинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T11:40

2023-11-04T11:40

2023-11-04T12:50

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил в субботу о заочном предъявлении обвинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело. Украинское ведомство заявляет, что главе РПЦ "предъявлено подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". В ведомстве не называют имени, однако, судя по опубликованной фотографии, речь идет о патриархе Кирилле.

https://ria.ru/20231104/ikona-1907378920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, служба безопасности украины, русская православная церковь