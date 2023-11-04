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На Украине заочно предъявили обвинение патриарху Кириллу - РИА Новости, 04.11.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:40 04.11.2023 (обновлено: 12:50 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/obvinenie-1907398425.html
На Украине заочно предъявили обвинение патриарху Кириллу
На Украине заочно предъявили обвинение патриарху Кириллу - РИА Новости, 04.11.2023
На Украине заочно предъявили обвинение патриарху Кириллу
Офис генпрокурора Украины сообщил в субботу о заочном предъявлении обвинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T11:40
2023-11-04T12:50
религия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил в субботу о заочном предъявлении обвинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело. Украинское ведомство заявляет, что главе РПЦ "предъявлено подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". В ведомстве не называют имени, однако, судя по опубликованной фотографии, речь идет о патриархе Кирилле.
https://ria.ru/20231104/ikona-1907378920.html
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украина, россия, служба безопасности украины, русская православная церковь
Религия, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Русская православная церковь
На Украине заочно предъявили обвинение патриарху Кириллу

На Украине заочно предъявили обвинение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил в субботу о заочном предъявлении обвинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
Украинское ведомство заявляет, что главе РПЦ "предъявлено подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
В ведомстве не называют имени, однако, судя по опубликованной фотографии, речь идет о патриархе Кирилле.
Тот самый чудотворный образ. Патриарх показал оригинал иконы Казанской Божией Матери - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
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