https://ria.ru/20231104/obvinenie-1907398425.html
На Украине заочно предъявили обвинение патриарху Кириллу
На Украине заочно предъявили обвинение патриарху Кириллу - РИА Новости, 04.11.2023
На Украине заочно предъявили обвинение патриарху Кириллу
Офис генпрокурора Украины сообщил в субботу о заочном предъявлении обвинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T11:40
2023-11-04T11:40
2023-11-04T12:50
религия
украина
россия
служба безопасности украины
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905312311_0:381:2964:2048_1920x0_80_0_0_ed8c6c2815de22147ff0762a60561e76.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил в субботу о заочном предъявлении обвинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело. Украинское ведомство заявляет, что главе РПЦ "предъявлено подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". В ведомстве не называют имени, однако, судя по опубликованной фотографии, речь идет о патриархе Кирилле.
https://ria.ru/20231104/ikona-1907378920.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905312311_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_78badc0cf17ea344e6e1229fd59fab48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, служба безопасности украины, русская православная церковь
Религия, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Русская православная церковь
На Украине заочно предъявили обвинение патриарху Кириллу
На Украине заочно предъявили обвинение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил в субботу о заочном предъявлении обвинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Ранее СБУ
неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
Украинское ведомство заявляет, что главе РПЦ "предъявлено подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
В ведомстве не называют имени, однако, судя по опубликованной фотографии, речь идет о патриархе Кирилле.
Патриарх Кирилл показал ранее утерянный образ Казанской иконы Божией Матери