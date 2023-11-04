https://ria.ru/20231104/obsuzhdenie-1907374557.html

"Уже обсуждают": в США раскрыли, что готовится для Украины

"Уже обсуждают": в США раскрыли, что готовится для Украины - РИА Новости, 04.11.2023

"Уже обсуждают": в США раскрыли, что готовится для Украины

Руководство западных стран за кулисами начало обсуждение условий заключения мира между Россией и Украиной, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T09:25

2023-11-04T09:25

2023-11-04T09:36

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Руководство западных стран за кулисами начало обсуждение условий заключения мира между Россией и Украиной, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в социальной сети Х."Истеблишмент очерняет меня за то, что я говорю это (заключение мира с Россией. – Прим. ред.), но за закрытыми дверями они, кажется, признали необходимость мирного договора", – отметил он.Рамасвами подчеркнул, что в случае победы на выборах предложит России сделку, согласно которой Вашингтон откажется принимать Украину в НАТО и заморозит нынешние линии разграничения взамен на разрыв союза между Москвой и Пекином.Ранее телеканал NBC со ссылкой на чиновников передал, что США и Европа обсуждают с Киевом возможность переговоров с Россией и то, чем ему придется пожертвовать ради мира. По информации NBC, американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что конфликт, по их мнению, зашел в тупик. Они также не уверены в своей способности оказывать дальнейшую помощь Киеву.

https://ria.ru/20231103/kontrnastuplenie-1907177659.html

https://ria.ru/20231104/ukraina-1907357813.html

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в мире, россия, украина, сша, вивек рамасвами, nbc, нато