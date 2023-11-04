https://ria.ru/20231104/obedinenie-1907407933.html

Президент Южной Осетии поздравил россиян с Днем народного единства

Президент Южной Осетии поздравил россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2023

Президент Южной Осетии поздравил россиян с Днем народного единства

Способность к объединению перед лицом внешней угрозы и противостоянию самым суровым вызовам всегда отличали многонациональный народ РФ, отметил президент Южной... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T12:32

2023-11-04T12:32

2023-11-04T12:37

россия

южная осетия

алан гаглоев

день народного единства

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ЦХИНВАЛ, 4 ноя - РИА Новости. Способность к объединению перед лицом внешней угрозы и противостоянию самым суровым вызовам всегда отличали многонациональный народ РФ, отметил президент Южной Осетии Алан Гаглоев в поздравлении к российскому лидеру Владимиру Путину с Днём народного единства. "Это праздник гордости за Отечество, за ратную и трудовую историю страны, героизм и силу духа россиян. Патриотизм и солидарность, способность объединиться перед лицом внешней угрозы, сообща противостоять самым суровым вызовам - всегда отличали многонациональный российский народ", - говорится в поздравительном послании. Алан Гаглоев отметил, что жители России и её граждане за пределами страны, вне зависимости от национальности, вероисповедания и положения в обществе будут всегда едины перед лицом исторических испытаний. "Многоуважаемый Владимир Владимирович! От имени народа Республики Южная Осетия и от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ Российской Федерации с государственным праздником - Днем народного единства! В этот праздничный день от всей души желаю Вам, многоуважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и новых свершений на благо Российской Федерации, а всему народу России - крепкого здоровья, добра, мира и благополучия", - подчеркивается в поздравительной телеграмме. День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата - 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому - была выбрана в качестве дня государственного праздника.

https://ria.ru/20231104/prazdnik-1907237047.html

россия

южная осетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, южная осетия, алан гаглоев, день народного единства