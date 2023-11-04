https://ria.ru/20231104/obedinenie-1907407933.html
Президент Южной Осетии поздравил россиян с Днем народного единства
Президент Южной Осетии поздравил россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2023
Президент Южной Осетии поздравил россиян с Днем народного единства
Способность к объединению перед лицом внешней угрозы и противостоянию самым суровым вызовам всегда отличали многонациональный народ РФ, отметил президент Южной... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T12:32
2023-11-04T12:32
2023-11-04T12:37
россия
южная осетия
алан гаглоев
день народного единства
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ЦХИНВАЛ, 4 ноя - РИА Новости. Способность к объединению перед лицом внешней угрозы и противостоянию самым суровым вызовам всегда отличали многонациональный народ РФ, отметил президент Южной Осетии Алан Гаглоев в поздравлении к российскому лидеру Владимиру Путину с Днём народного единства. "Это праздник гордости за Отечество, за ратную и трудовую историю страны, героизм и силу духа россиян. Патриотизм и солидарность, способность объединиться перед лицом внешней угрозы, сообща противостоять самым суровым вызовам - всегда отличали многонациональный российский народ", - говорится в поздравительном послании. Алан Гаглоев отметил, что жители России и её граждане за пределами страны, вне зависимости от национальности, вероисповедания и положения в обществе будут всегда едины перед лицом исторических испытаний. "Многоуважаемый Владимир Владимирович! От имени народа Республики Южная Осетия и от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ Российской Федерации с государственным праздником - Днем народного единства! В этот праздничный день от всей души желаю Вам, многоуважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и новых свершений на благо Российской Федерации, а всему народу России - крепкого здоровья, добра, мира и благополучия", - подчеркивается в поздравительной телеграмме. День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата - 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому - была выбрана в качестве дня государственного праздника.
https://ria.ru/20231104/prazdnik-1907237047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, южная осетия, алан гаглоев, день народного единства
Россия, Южная Осетия, Алан Гаглоев, День народного единства
Президент Южной Осетии поздравил россиян с Днем народного единства
Гаглоев: способность к объединению всегда отличала народ России
ЦХИНВАЛ, 4 ноя - РИА Новости. Способность к объединению перед лицом внешней угрозы и противостоянию самым суровым вызовам всегда отличали многонациональный народ РФ, отметил президент Южной Осетии Алан Гаглоев в поздравлении к российскому лидеру Владимиру Путину с Днём народного единства.
"Это праздник гордости за Отечество, за ратную и трудовую историю страны, героизм и силу духа россиян. Патриотизм и солидарность, способность объединиться перед лицом внешней угрозы, сообща противостоять самым суровым вызовам - всегда отличали многонациональный российский народ", - говорится в поздравительном послании.
Алан Гаглоев отметил, что жители России и её граждане за пределами страны, вне зависимости от национальности, вероисповедания и положения в обществе будут всегда едины перед лицом исторических испытаний.
"Многоуважаемый Владимир Владимирович! От имени народа Республики Южная Осетия и от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ Российской Федерации с государственным праздником - Днем народного единства! В этот праздничный день от всей души желаю Вам, многоуважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и новых свершений на благо Российской Федерации, а всему народу России - крепкого здоровья, добра, мира и благополучия", - подчеркивается в поздравительной телеграмме.
День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина
и князя Дмитрия Пожарского
освободило Москву
от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата - 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому - была выбрана в качестве дня государственного праздника.
День народного единства в России