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Президент Южной Осетии поздравил россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2023
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12:32 04.11.2023 (обновлено: 12:37 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/obedinenie-1907407933.html
Президент Южной Осетии поздравил россиян с Днем народного единства
Президент Южной Осетии поздравил россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2023
Президент Южной Осетии поздравил россиян с Днем народного единства
Способность к объединению перед лицом внешней угрозы и противостоянию самым суровым вызовам всегда отличали многонациональный народ РФ, отметил президент Южной... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T12:32
2023-11-04T12:37
россия
южная осетия
алан гаглоев
день народного единства
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ЦХИНВАЛ, 4 ноя - РИА Новости. Способность к объединению перед лицом внешней угрозы и противостоянию самым суровым вызовам всегда отличали многонациональный народ РФ, отметил президент Южной Осетии Алан Гаглоев в поздравлении к российскому лидеру Владимиру Путину с Днём народного единства. "Это праздник гордости за Отечество, за ратную и трудовую историю страны, героизм и силу духа россиян. Патриотизм и солидарность, способность объединиться перед лицом внешней угрозы, сообща противостоять самым суровым вызовам - всегда отличали многонациональный российский народ", - говорится в поздравительном послании. Алан Гаглоев отметил, что жители России и её граждане за пределами страны, вне зависимости от национальности, вероисповедания и положения в обществе будут всегда едины перед лицом исторических испытаний. "Многоуважаемый Владимир Владимирович! От имени народа Республики Южная Осетия и от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ Российской Федерации с государственным праздником - Днем народного единства! В этот праздничный день от всей души желаю Вам, многоуважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и новых свершений на благо Российской Федерации, а всему народу России - крепкого здоровья, добра, мира и благополучия", - подчеркивается в поздравительной телеграмме. День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата - 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому - была выбрана в качестве дня государственного праздника.
https://ria.ru/20231104/prazdnik-1907237047.html
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россия, южная осетия, алан гаглоев, день народного единства
Россия, Южная Осетия, Алан Гаглоев, День народного единства
Президент Южной Осетии поздравил россиян с Днем народного единства

Гаглоев: способность к объединению всегда отличала народ России

© Sputnik / Наталья АйриянАлан Гаглоев
Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Sputnik / Наталья Айриян
Алан Гаглоев. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 4 ноя - РИА Новости. Способность к объединению перед лицом внешней угрозы и противостоянию самым суровым вызовам всегда отличали многонациональный народ РФ, отметил президент Южной Осетии Алан Гаглоев в поздравлении к российскому лидеру Владимиру Путину с Днём народного единства.
"Это праздник гордости за Отечество, за ратную и трудовую историю страны, героизм и силу духа россиян. Патриотизм и солидарность, способность объединиться перед лицом внешней угрозы, сообща противостоять самым суровым вызовам - всегда отличали многонациональный российский народ", - говорится в поздравительном послании.
Алан Гаглоев отметил, что жители России и её граждане за пределами страны, вне зависимости от национальности, вероисповедания и положения в обществе будут всегда едины перед лицом исторических испытаний.
"Многоуважаемый Владимир Владимирович! От имени народа Республики Южная Осетия и от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ Российской Федерации с государственным праздником - Днем народного единства! В этот праздничный день от всей души желаю Вам, многоуважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и новых свершений на благо Российской Федерации, а всему народу России - крепкого здоровья, добра, мира и благополучия", - подчеркивается в поздравительной телеграмме.
День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата - 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому - была выбрана в качестве дня государственного праздника.
Праздничный баннер ко Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
День народного единства в России
00:40
 
РоссияЮжная ОсетияАлан ГаглоевДень народного единства
 
 
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