https://ria.ru/20231104/nepal-1907385788.html
Россияне не обращались в посольство в Непале в связи с землетрясением
Россияне не обращались в посольство в Непале в связи с землетрясением - РИА Новости, 04.11.2023
Россияне не обращались в посольство в Непале в связи с землетрясением
Россияне не обращались в посольство РФ в Непале за помощью в связи с землетрясением, посольство следит за ситуацией, сообщила дипмиссия в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T10:45
2023-11-04T10:45
2023-11-04T10:45
в мире
непал
россия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россияне не обращались в посольство РФ в Непале за помощью в связи с землетрясением, посольство следит за ситуацией, сообщила дипмиссия в своем Telegram-канале. "Посольство внимательно следит за ликвидацией последствий землетрясения в Непале. Находимся в тесном контакте с местными властями, включая поисково-спасательные службы республики. Россияне за помощью не обращались", - сообщило посольство. Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6 произошло в Непале.
https://ria.ru/20231104/zemletryasenie-1907359252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, непал, россия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Непал, Россия, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
Россияне не обращались в посольство в Непале в связи с землетрясением
Россияне не обращались в посольство в Непале за помощью из-за землетрясения