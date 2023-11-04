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Россияне не обращались в посольство в Непале в связи с землетрясением - РИА Новости, 04.11.2023
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10:45 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/nepal-1907385788.html
Россияне не обращались в посольство в Непале в связи с землетрясением
Россияне не обращались в посольство в Непале в связи с землетрясением - РИА Новости, 04.11.2023
Россияне не обращались в посольство в Непале в связи с землетрясением
Россияне не обращались в посольство РФ в Непале за помощью в связи с землетрясением, посольство следит за ситуацией, сообщила дипмиссия в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T10:45
2023-11-04T10:45
в мире
непал
россия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россияне не обращались в посольство РФ в Непале за помощью в связи с землетрясением, посольство следит за ситуацией, сообщила дипмиссия в своем Telegram-канале. "Посольство внимательно следит за ликвидацией последствий землетрясения в Непале. Находимся в тесном контакте с местными властями, включая поисково-спасательные службы республики. Россияне за помощью не обращались", - сообщило посольство. Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6 произошло в Непале.
https://ria.ru/20231104/zemletryasenie-1907359252.html
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в мире, непал, россия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Непал, Россия, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
Россияне не обращались в посольство в Непале в связи с землетрясением

Россияне не обращались в посольство в Непале за помощью из-за землетрясения

© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания почвы
Сейсмограф фиксирует колебания почвы - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Robert Sorbo
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россияне не обращались в посольство РФ в Непале за помощью в связи с землетрясением, посольство следит за ситуацией, сообщила дипмиссия в своем Telegram-канале.
"Посольство внимательно следит за ликвидацией последствий землетрясения в Непале. Находимся в тесном контакте с местными властями, включая поисково-спасательные службы республики. Россияне за помощью не обращались", - сообщило посольство.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6 произошло в Непале.
Последствия землетрясения в Непале - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 128
05:14
 
В миреНепалРоссияЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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