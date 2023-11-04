https://ria.ru/20231104/nepal-1907385788.html

Россияне не обращались в посольство в Непале в связи с землетрясением

Россияне не обращались в посольство в Непале в связи с землетрясением - РИА Новости, 04.11.2023

Россияне не обращались в посольство в Непале в связи с землетрясением

Россияне не обращались в посольство РФ в Непале за помощью в связи с землетрясением, посольство следит за ситуацией, сообщила дипмиссия в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T10:45

2023-11-04T10:45

2023-11-04T10:45

в мире

непал

россия

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россияне не обращались в посольство РФ в Непале за помощью в связи с землетрясением, посольство следит за ситуацией, сообщила дипмиссия в своем Telegram-канале. "Посольство внимательно следит за ликвидацией последствий землетрясения в Непале. Находимся в тесном контакте с местными властями, включая поисково-спасательные службы республики. Россияне за помощью не обращались", - сообщило посольство. Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6 произошло в Непале.

https://ria.ru/20231104/zemletryasenie-1907359252.html

непал

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, непал, россия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)