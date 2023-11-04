https://ria.ru/20231104/neft-1907437156.html

Шульгинов спрогнозировал рост первичной переработки нефти

Шульгинов спрогнозировал рост первичной переработки нефти - РИА Новости, 04.11.2023

Шульгинов спрогнозировал рост первичной переработки нефти

Первичная переработка нефти в РФ по итогам 2023 года будет примерно на 2% больше, чем в прошлом году, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T15:05

2023-11-04T15:05

2023-11-04T15:05

выставка-форум "россия"

экономика

россия

николай шульгинов

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Первичная переработка нефти в РФ по итогам 2023 года будет примерно на 2% больше, чем в прошлом году, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов. "Прогноз переработки нефти с учетом ограничений: первичная переработка будет примерно на 2% больше, чем в прошлом году", - сказал он в кулуарах экспозиции Минэнерго РФ "Энергия жизни" в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Нефтепереработка в России по итогам 2022 года достигала практически 272 миллиона тонн, что на 3% ниже показателя 2021 года. При этом вследствие модернизации НПЗ глубина переработки нефти составила в среднем 83,9%, увеличившись на 0,5 процентного пункта к 2021 году, сообщал вице-премьер России Александр Новак.

https://ria.ru/20231104/rosneft-1907397734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, николай шульгинов, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)