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Шульгинов спрогнозировал рост первичной переработки нефти - РИА Новости, 04.11.2023
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15:05 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/neft-1907437156.html
Шульгинов спрогнозировал рост первичной переработки нефти
Шульгинов спрогнозировал рост первичной переработки нефти - РИА Новости, 04.11.2023
Шульгинов спрогнозировал рост первичной переработки нефти
Первичная переработка нефти в РФ по итогам 2023 года будет примерно на 2% больше, чем в прошлом году, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T15:05
2023-11-04T15:05
выставка-форум "россия"
экономика
россия
николай шульгинов
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Первичная переработка нефти в РФ по итогам 2023 года будет примерно на 2% больше, чем в прошлом году, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов. "Прогноз переработки нефти с учетом ограничений: первичная переработка будет примерно на 2% больше, чем в прошлом году", - сказал он в кулуарах экспозиции Минэнерго РФ "Энергия жизни" в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Нефтепереработка в России по итогам 2022 года достигала практически 272 миллиона тонн, что на 3% ниже показателя 2021 года. При этом вследствие модернизации НПЗ глубина переработки нефти составила в среднем 83,9%, увеличившись на 0,5 процентного пункта к 2021 году, сообщал вице-премьер России Александр Новак.
https://ria.ru/20231104/rosneft-1907397734.html
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экономика, россия, николай шульгинов, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Николай Шульгинов, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Шульгинов спрогнозировал рост первичной переработки нефти

Шульгинов: первичная переработка нефти в 2023 году увеличится на два процента

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр энергетики РФ Николай Шульгинов на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Первичная переработка нефти в РФ по итогам 2023 года будет примерно на 2% больше, чем в прошлом году, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.
"Прогноз переработки нефти с учетом ограничений: первичная переработка будет примерно на 2% больше, чем в прошлом году", - сказал он в кулуарах экспозиции Минэнерго РФ "Энергия жизни" в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
Нефтепереработка в России по итогам 2022 года достигала практически 272 миллиона тонн, что на 3% ниже показателя 2021 года. При этом вследствие модернизации НПЗ глубина переработки нефти составила в среднем 83,9%, увеличившись на 0,5 процентного пункта к 2021 году, сообщал вице-премьер России Александр Новак.
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Выставка-форум "Россия"ЭкономикаРоссияНиколай ШульгиновАлександр НовакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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