https://ria.ru/20231104/nato-1907359644.html

МИД допустил возможность вовлечения НАТО в конфликт на Ближнем Востоке

МИД допустил возможность вовлечения НАТО в конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.11.2023

МИД допустил возможность вовлечения НАТО в конфликт на Ближнем Востоке

В Москве допускают возможность того, что фактор НАТО и вовлеченность альянса в конфликт на Ближнем Востоке проявится в том случае, если США понадобится "придать РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T05:28

2023-11-04T05:28

2023-11-04T05:28

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САМАРКАНД, 4 ноя - РИА Новости. В Москве допускают возможность того, что фактор НАТО и вовлеченность альянса в конфликт на Ближнем Востоке проявится в том случае, если США понадобится "придать легитимности" своим действиям, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума. "НАТО в настоящий момент не является тем игроком, который хотел бы выйти на передний план в этом вопросе. Скорее всего, фактор НАТО может проявиться в том случае, если США потребуется легитимизировать свои действия или свою позицию", - предположил Грушко. При этом он отметил, что у России и НАТО "нет вообще никаких контактов", в том числе и по ближневосточному конфликту. Замминистра подчеркнул, что Москве "очевидно намерение НАТО глобализировать альянс, расширить сферу применения де-факто Вашингтонского договора". "С ближневосточными партнерами у них (НАТО - ред.) давно были выработаны схемы взаимодействия, но многие эти форматы были де-факто блокированы в силу противоречий между Израилем и арабским миром. Конечно, на данном этапе, скорее всего, будут предприняты попытки все это оживить и попытаться каким-то образом укрепить позиции альянса в регионе уже опираясь на опорные точки, которые созданы во многих странах", - пояснил Грушко. "Но главный западный фактор на Ближнем Востоке - это США. США, когда им нужно, они никогда у союзников разрешения не спрашивают. Например, война в Ираке - две страны НАТО были категорически против (операции США - ред.). Но, когда США нужна "легитимизация" их действий - чем больше стран поддерживают, тем это выглядит более легитимно, - они прибегают к поддержке союзников или пытаяются ее добиться, иногда ломая через колено", - заключил Грушко. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231103/izrail-1907248592.html

https://ria.ru/20231014/izrail-1902783851.html

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сша

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израиль, сша, россия, александр грушко, владимир путин, нато, хамас, оон