https://ria.ru/20231104/nabiullina-1907419312.html
Набиуллина считает, что искусственный интеллект уже не затормозить
Набиуллина считает, что искусственный интеллект уже не затормозить - РИА Новости, 04.11.2023
Набиуллина считает, что искусственный интеллект уже не затормозить
Развитие искусственного интеллекта уже не затормозить - технология будет проникать во все сферы жизни, при этом риски ее использования пока не все понятны и их... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T13:42
2023-11-04T13:42
2023-11-04T13:42
выставка-форум "россия"
экономика
технологии
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Развитие искусственного интеллекта уже не затормозить - технология будет проникать во все сферы жизни, при этом риски ее использования пока не все понятны и их следует изучать, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Эта та технология, которую точно не затормозить. Она будет проникать во все сферы жизни", - сказала она, выступая в рамках международной выставки-форума "Россия". Набиуллина добавила, что финансовая сфера очень активно сейчас пытается использовать искусственный интеллект, поскольку тот снижает издержки. "Но конечно, нужно изучать риски. Риски, наверное, не все понятны, они лежат и в области экономики, технологий, этики. Но это не значит, что надо что-то тормозить", - подчеркнула она. Глава ЦБ отметила, что регулятор несколько лет назад принял для себя решение, что не будет жестко ограничивать и регулировать сферы, которые еще не развились, чтобы не "удушить" их. Банк России накануне сообщил, что в настоящий момент нет необходимости в оперативной разработке специальных правил использования систем искусственного интеллекта финансовыми организациями.
https://ria.ru/20231026/ii-1905448388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Выставка-форум "Россия", Экономика, Технологии, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина считает, что искусственный интеллект уже не затормозить
Набиуллина: искусственный интеллект будет проникать во все сферы жизни
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Развитие искусственного интеллекта уже не затормозить - технология будет проникать во все сферы жизни, при этом риски ее использования пока не все понятны и их следует изучать, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Эта та технология, которую точно не затормозить. Она будет проникать во все сферы жизни", - сказала она, выступая в рамках международной выставки-форума "Россия".
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Набиуллина добавила, что финансовая сфера очень активно сейчас пытается использовать искусственный интеллект, поскольку тот снижает издержки.
"Но конечно, нужно изучать риски. Риски, наверное, не все понятны, они лежат и в области экономики, технологий, этики. Но это не значит, что надо что-то тормозить", - подчеркнула она.
Глава ЦБ
отметила, что регулятор несколько лет назад принял для себя решение, что не будет жестко ограничивать и регулировать сферы, которые еще не развились, чтобы не "удушить" их.
Банк России накануне сообщил, что в настоящий момент нет необходимости в оперативной разработке специальных правил использования систем искусственного интеллекта финансовыми организациями.
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