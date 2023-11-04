https://ria.ru/20231104/nabiullina-1907419312.html

Набиуллина считает, что искусственный интеллект уже не затормозить

Набиуллина считает, что искусственный интеллект уже не затормозить - РИА Новости, 04.11.2023

Набиуллина считает, что искусственный интеллект уже не затормозить

Развитие искусственного интеллекта уже не затормозить - технология будет проникать во все сферы жизни, при этом риски ее использования пока не все понятны и их... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T13:42

2023-11-04T13:42

2023-11-04T13:42

выставка-форум "россия"

экономика

технологии

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_34e452e4fcb9780de0b9f6c162248685.jpg

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Развитие искусственного интеллекта уже не затормозить - технология будет проникать во все сферы жизни, при этом риски ее использования пока не все понятны и их следует изучать, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Эта та технология, которую точно не затормозить. Она будет проникать во все сферы жизни", - сказала она, выступая в рамках международной выставки-форума "Россия". Набиуллина добавила, что финансовая сфера очень активно сейчас пытается использовать искусственный интеллект, поскольку тот снижает издержки. "Но конечно, нужно изучать риски. Риски, наверное, не все понятны, они лежат и в области экономики, технологий, этики. Но это не значит, что надо что-то тормозить", - подчеркнула она. Глава ЦБ отметила, что регулятор несколько лет назад принял для себя решение, что не будет жестко ограничивать и регулировать сферы, которые еще не развились, чтобы не "удушить" их. Банк России накануне сообщил, что в настоящий момент нет необходимости в оперативной разработке специальных правил использования систем искусственного интеллекта финансовыми организациями.

https://ria.ru/20231026/ii-1905448388.html

https://ria.ru/20231021/ii-1904326103.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)