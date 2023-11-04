Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина считает, что искусственный интеллект уже не затормозить - РИА Новости, 04.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
13:42 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/nabiullina-1907419312.html
Набиуллина считает, что искусственный интеллект уже не затормозить
Набиуллина считает, что искусственный интеллект уже не затормозить - РИА Новости, 04.11.2023
Набиуллина считает, что искусственный интеллект уже не затормозить
Развитие искусственного интеллекта уже не затормозить - технология будет проникать во все сферы жизни, при этом риски ее использования пока не все понятны и их... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T13:42
2023-11-04T13:42
выставка-форум "россия"
экономика
технологии
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_34e452e4fcb9780de0b9f6c162248685.jpg
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Развитие искусственного интеллекта уже не затормозить - технология будет проникать во все сферы жизни, при этом риски ее использования пока не все понятны и их следует изучать, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Эта та технология, которую точно не затормозить. Она будет проникать во все сферы жизни", - сказала она, выступая в рамках международной выставки-форума "Россия". Набиуллина добавила, что финансовая сфера очень активно сейчас пытается использовать искусственный интеллект, поскольку тот снижает издержки. "Но конечно, нужно изучать риски. Риски, наверное, не все понятны, они лежат и в области экономики, технологий, этики. Но это не значит, что надо что-то тормозить", - подчеркнула она. Глава ЦБ отметила, что регулятор несколько лет назад принял для себя решение, что не будет жестко ограничивать и регулировать сферы, которые еще не развились, чтобы не "удушить" их. Банк России накануне сообщил, что в настоящий момент нет необходимости в оперативной разработке специальных правил использования систем искусственного интеллекта финансовыми организациями.
https://ria.ru/20231026/ii-1905448388.html
https://ria.ru/20231021/ii-1904326103.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b11622e29df3e3f3c5d1789477f5101c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Выставка-форум "Россия", Экономика, Технологии, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина считает, что искусственный интеллект уже не затормозить

Набиуллина: искусственный интеллект будет проникать во все сферы жизни

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Развитие искусственного интеллекта уже не затормозить - технология будет проникать во все сферы жизни, при этом риски ее использования пока не все понятны и их следует изучать, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Эта та технология, которую точно не затормозить. Она будет проникать во все сферы жизни", - сказала она, выступая в рамках международной выставки-форума "Россия".
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Пушков считает важным идеологическое наполнение искусственного интеллекта
26 октября, 17:06
Набиуллина добавила, что финансовая сфера очень активно сейчас пытается использовать искусственный интеллект, поскольку тот снижает издержки.
"Но конечно, нужно изучать риски. Риски, наверное, не все понятны, они лежат и в области экономики, технологий, этики. Но это не значит, что надо что-то тормозить", - подчеркнула она.
Глава ЦБ отметила, что регулятор несколько лет назад принял для себя решение, что не будет жестко ограничивать и регулировать сферы, которые еще не развились, чтобы не "удушить" их.
Банк России накануне сообщил, что в настоящий момент нет необходимости в оперативной разработке специальных правил использования систем искусственного интеллекта финансовыми организациями.
Информация - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Шадаев рассказал о новом законопроекте по искусственному интеллекту
21 октября, 12:29
 
Выставка-форум "Россия"ЭкономикаТехнологииЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала