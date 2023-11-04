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Турция поддержит инициативы по передаче военных преступлений Израиля в МУC - РИА Новости, 04.11.2023
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13:19 04.11.2023 (обновлено: 14:05 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/mus-1907414242.html
Турция поддержит инициативы по передаче военных преступлений Израиля в МУC
Турция поддержит инициативы по передаче военных преступлений Израиля в МУC - РИА Новости, 04.11.2023
Турция поддержит инициативы по передаче военных преступлений Израиля в МУC
Турция поддержит инициативы по передаче военных преступлений Израиля в Международный уголовный суд (МУС), эту работу будет проводить МИД республики, заявил... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T13:19
2023-11-04T14:05
в мире
израиль
реджеп тайип эрдоган
турция
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 4 ноя – РИА Новости. Турция поддержит инициативы по передаче военных преступлений Израиля в Международный уголовный суд (МУС), эту работу будет проводить МИД республики, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее турецкий лидер заявил, что Анкара работает над тем, чтобы "объявить Израиль военным преступником". "В своем выступлении на митинге по Палестине я заявил, что мы будем поддерживать инициативы по передаче нарушений прав человека и военных преступлений Израиля в Международный уголовный суд. Наши соответствующие органы, прежде всего министерство иностранных дел, будут вести эту работу. Глобальной системе и международному праву сегодня предстоит тяжелое испытание. Если Израиль не удастся остановить, если он не будет привлечен к ответственности за содеянное, то доверие людей к международному праву и глобальной системе, которое и так уже снижается, окажется на грани исчезновения. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить соблюдение международного права и наказать виновных в военных преступлениях", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Астаны. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231104/shkola-1907411058.html
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в мире, израиль, реджеп тайип эрдоган, турция, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Турция поддержит инициативы по передаче военных преступлений Израиля в МУC

Эрдоган: Турция поддержит передачу военных преступлений Израиля в МУC

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 4 ноя – РИА Новости. Турция поддержит инициативы по передаче военных преступлений Израиля в Международный уголовный суд (МУС), эту работу будет проводить МИД республики, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее турецкий лидер заявил, что Анкара работает над тем, чтобы "объявить Израиль военным преступником".
"В своем выступлении на митинге по Палестине я заявил, что мы будем поддерживать инициативы по передаче нарушений прав человека и военных преступлений Израиля в Международный уголовный суд. Наши соответствующие органы, прежде всего министерство иностранных дел, будут вести эту работу. Глобальной системе и международному праву сегодня предстоит тяжелое испытание. Если Израиль не удастся остановить, если он не будет привлечен к ответственности за содеянное, то доверие людей к международному праву и глобальной системе, которое и так уже снижается, окажется на грани исчезновения. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить соблюдение международного права и наказать виновных в военных преступлениях", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Астаны.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
Последствия израильских ударов в Газе - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
При ударе Израиля по школе в секторе Газа погибли не менее 12 человек
12:58
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения.
Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Гутерреш раскритиковал удар Израиля по колонне скорой помощи в Газе
06:19
 
В миреИзраильРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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