Рейтинг@Mail.ru
Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" и "Мажора" - РИА Новости, 04.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:38 04.11.2023 (обновлено: 11:39 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/mochalova-1907351751.html
Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" и "Мажора"
Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" и "Мажора" - РИА Новости, 04.11.2023
Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" и "Мажора"
Заслуженная артистка России Галина Мочалова умерла на 90-м году жизни, об этом сообщили в театре "Приют комедианта". РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T01:38
2023-11-04T11:39
культура
россия
приют комедианта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907368973_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_4e2bb43aaddf1543663853cccc0b46df.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Заслуженная артистка России Галина Мочалова умерла на 90-м году жизни, об этом сообщили в театре "Приют комедианта".Артистки не стало 2 ноября, до своего 90-летия она не дожила всего 16 дней. "Мы приносим самые искренние соболезнования родным, близким, а также всем поклонникам таланта Галины Владимировны", — говорится в некрологе.Мочалова родилась 18 ноября 1933 года, окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас — Российский государственный институт сценических искусств), в разное время служила в театре имени Ленсовета, петербургских театрах "Комедианты" и "Приют комедианта". В 2007 ей присвоили звание заслуженной артистки России.Фильмография Мочаловой насчитывает 87 работ, среди которых сериалы "Мажор-3", "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Литейный", "Шерлок Холмс" (2013), "Мастер и Маргарита" (2005).
https://ria.ru/20231019/gladkov-1903792669.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907368973_200:0:1800:1200_1920x0_80_0_0_cc64a735b274e307a94f45989009627b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, приют комедианта
Культура, Россия, Приют комедианта
Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" и "Мажора"

Заслуженная артистка России Галина Мочалова умерла на 90-м году жизни

© Фото : Государственный драматический театр "Приют комедианта"Актриса Галина Мочалова
Актриса Галина Мочалова - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Фото : Государственный драматический театр "Приют комедианта"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Заслуженная артистка России Галина Мочалова умерла на 90-м году жизни, об этом сообщили в театре "Приют комедианта".
Артистки не стало 2 ноября, до своего 90-летия она не дожила всего 16 дней. "Мы приносим самые искренние соболезнования родным, близким, а также всем поклонникам таланта Галины Владимировны", — говорится в некрологе.
Мочалова родилась 18 ноября 1933 года, окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас — Российский государственный институт сценических искусств), в разное время служила в театре имени Ленсовета, петербургских театрах "Комедианты" и "Приют комедианта". В 2007 ей присвоили звание заслуженной артистки России.
Фильмография Мочаловой насчитывает 87 работ, среди которых сериалы "Мажор-3", "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Литейный", "Шерлок Холмс" (2013), "Мастер и Маргарита" (2005).
Сергей Гладков
Умер актер Сергей Гладков, известный по ролям в "Каламбуре"
19 октября, 12:09
 
КультураРоссияПриют комедианта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала