https://ria.ru/20231104/mochalova-1907351751.html

Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" и "Мажора"

Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" и "Мажора" - РИА Новости, 04.11.2023

Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" и "Мажора"

Заслуженная артистка России Галина Мочалова умерла на 90-м году жизни, об этом сообщили в театре "Приют комедианта". РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T01:38

2023-11-04T01:38

2023-11-04T11:39

культура

россия

приют комедианта

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Заслуженная артистка России Галина Мочалова умерла на 90-м году жизни, об этом сообщили в театре "Приют комедианта".Артистки не стало 2 ноября, до своего 90-летия она не дожила всего 16 дней. "Мы приносим самые искренние соболезнования родным, близким, а также всем поклонникам таланта Галины Владимировны", — говорится в некрологе.Мочалова родилась 18 ноября 1933 года, окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас — Российский государственный институт сценических искусств), в разное время служила в театре имени Ленсовета, петербургских театрах "Комедианты" и "Приют комедианта". В 2007 ей присвоили звание заслуженной артистки России.Фильмография Мочаловой насчитывает 87 работ, среди которых сериалы "Мажор-3", "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Литейный", "Шерлок Холмс" (2013), "Мастер и Маргарита" (2005).

https://ria.ru/20231019/gladkov-1903792669.html

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россия, приют комедианта