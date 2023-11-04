https://ria.ru/20231104/manevr-1907442263.html
"Это тупик": в Японии забили тревогу из-за хода России на Украине
"Это тупик": в Японии забили тревогу из-за хода России на Украине - РИА Новости, 04.11.2023
"Это тупик": в Японии забили тревогу из-за хода России на Украине
Российские управляемые бомбы представляют наибольшую опасность для ВСУ, так как украинские военные не обладают необходимой авиацией для их нейтрализации, пишет... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T15:24
2023-11-04T15:24
2023-11-04T15:24
в мире
россия
япония
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894358852_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a9eb3eb86fa72948bb50ecf60be631af.jpg
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Российские управляемые бомбы представляют наибольшую опасность для ВСУ, так как украинские военные не обладают необходимой авиацией для их нейтрализации, пишет японское издание Nihon Keizai."Трудности, с которыми столкнулся Киев, отчасти связаны с управляемыми бомбами <…> Украинская сторона, не обладающая достаточной авиационной мощью, не имеет возможности уничтожить снаряды, выпущенные с бомбардировщиков и вертолетов, находящихся вне зоны действия ПВО", – отметили в статье.Кроме того, за время контрнаступления, целью которого было вернуть территории, ВСУ не добились никаких результатов и зашли в тупик, говорится в материале.ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231104/obsuzhdenie-1907374557.html
https://ria.ru/20231104/vizit-1907423340.html
россия
япония
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894358852_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_7e60715e746cb3a284b993b9f92dc200.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, япония, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Япония, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Это тупик": в Японии забили тревогу из-за хода России на Украине
Nihon Keizai: российские управляемые бомбы стали серьезной угрозой для ВСУ