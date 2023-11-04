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"Это тупик": в Японии забили тревогу из-за хода России на Украине - РИА Новости, 04.11.2023
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15:24 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/manevr-1907442263.html
"Это тупик": в Японии забили тревогу из-за хода России на Украине
"Это тупик": в Японии забили тревогу из-за хода России на Украине - РИА Новости, 04.11.2023
"Это тупик": в Японии забили тревогу из-за хода России на Украине
Российские управляемые бомбы представляют наибольшую опасность для ВСУ, так как украинские военные не обладают необходимой авиацией для их нейтрализации, пишет... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T15:24
2023-11-04T15:24
в мире
россия
япония
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владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Российские управляемые бомбы представляют наибольшую опасность для ВСУ, так как украинские военные не обладают необходимой авиацией для их нейтрализации, пишет японское издание Nihon Keizai."Трудности, с которыми столкнулся Киев, отчасти связаны с управляемыми бомбами &lt;…&gt; Украинская сторона, не обладающая достаточной авиационной мощью, не имеет возможности уничтожить снаряды, выпущенные с бомбардировщиков и вертолетов, находящихся вне зоны действия ПВО", – отметили в статье.Кроме того, за время контрнаступления, целью которого было вернуть территории, ВСУ не добились никаких результатов и зашли в тупик, говорится в материале.ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231104/obsuzhdenie-1907374557.html
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в мире, россия, япония, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Япония, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Это тупик": в Японии забили тревогу из-за хода России на Украине

Nihon Keizai: российские управляемые бомбы стали серьезной угрозой для ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Российские управляемые бомбы представляют наибольшую опасность для ВСУ, так как украинские военные не обладают необходимой авиацией для их нейтрализации, пишет японское издание Nihon Keizai.
"Трудности, с которыми столкнулся Киев, отчасти связаны с управляемыми бомбами <…> Украинская сторона, не обладающая достаточной авиационной мощью, не имеет возможности уничтожить снаряды, выпущенные с бомбардировщиков и вертолетов, находящихся вне зоны действия ПВО", – отметили в статье.
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Кроме того, за время контрнаступления, целью которого было вернуть территории, ВСУ не добились никаких результатов и зашли в тупик, говорится в материале.
ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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