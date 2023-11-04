https://ria.ru/20231104/manevr-1907442263.html

"Это тупик": в Японии забили тревогу из-за хода России на Украине

"Это тупик": в Японии забили тревогу из-за хода России на Украине - РИА Новости, 04.11.2023

"Это тупик": в Японии забили тревогу из-за хода России на Украине

Российские управляемые бомбы представляют наибольшую опасность для ВСУ, так как украинские военные не обладают необходимой авиацией для их нейтрализации, пишет... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T15:24

2023-11-04T15:24

2023-11-04T15:24

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Российские управляемые бомбы представляют наибольшую опасность для ВСУ, так как украинские военные не обладают необходимой авиацией для их нейтрализации, пишет японское издание Nihon Keizai."Трудности, с которыми столкнулся Киев, отчасти связаны с управляемыми бомбами <…> Украинская сторона, не обладающая достаточной авиационной мощью, не имеет возможности уничтожить снаряды, выпущенные с бомбардировщиков и вертолетов, находящихся вне зоны действия ПВО", – отметили в статье.Кроме того, за время контрнаступления, целью которого было вернуть территории, ВСУ не добились никаких результатов и зашли в тупик, говорится в материале.ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231104/obsuzhdenie-1907374557.html

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в мире, россия, япония, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато