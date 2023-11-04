В Крыму заявили об интересе иностранных инвесторов к региону
Константинов: Крым, несмотря на санкции, инвестиционно привлекательный регион
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Крым, несмотря на санкции, остается инвестиционно привлекательным регионом, в том числе для иностранных инвесторов, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
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"Объем инвестиций с зарубежными странами не сопоставим с тем периодом, когда мы были в Украине. Это звучит, удивительно, но тогда не было санкций, и Крым никого не интересовал. Сегодня Крым с развитой инфраструктурой и колоссальными возможностями вложения средств интересует многих… Крым по-прежнему, несмотря ни на что, сохранил свою инвестиционную привлекательность", - сказал Константинов журналистам в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".