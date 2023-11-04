https://ria.ru/20231104/krasnoselskiy-1907410324.html
Глава ПМР поздравил приднестровцев с Днем народного единства
Глава ПМР поздравил приднестровцев с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2023
Глава ПМР поздравил приднестровцев с Днем народного единства
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поздравил приднестровцев с Днем народного единства, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T12:51
2023-11-04T12:51
2023-11-04T12:51
вадим красносельский
приднестровская молдавская республика
день народного единства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860110866_0:0:2925:1645_1920x0_80_0_0_f7c1ff85358a821f59b123600f678a08.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поздравил приднестровцев с Днем народного единства, сообщила пресс-служба главы ПМР. День народного единства - государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Традиция отмечать этот молодой, но наполненный глубоким смыслом праздник вместе с Российской Федерацией закрепилась в Приднестровье порядка 10 лет назад. "Приднестровский народ объединён общей многовековой историей, общей многонациональной культурой, общими духовными ценностями и традициями. Именно сила народного единства всегда укрепляла наше общество перед лицом испытаний, в сложнейших условиях способствовала возрождению самосознания, укреплению идентичности, веры в будущее", - говорится в поздравлении. "Убежден, что только вместе мы в состоянии преодолеть все препятствия, в состоянии решить самые сложные проблемы. Только объединив усилия, мы построим сильное и процветающее государство", - подчеркнул Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20231104/prazdnik-1907237047.html
приднестровская молдавская республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вадим красносельский, приднестровская молдавская республика, день народного единства
Вадим Красносельский, Приднестровская Молдавская Республика, День народного единства
Глава ПМР поздравил приднестровцев с Днем народного единства
Глава ПМР Красносельский поздравил приднестровцев с Днем народного единства
ТИРАСПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поздравил приднестровцев с Днем народного единства, сообщила пресс-служба главы ПМР.
День народного единства - государственный праздник, который ежегодно отмечается в России
4 ноября. Традиция отмечать этот молодой, но наполненный глубоким смыслом праздник вместе с Российской Федерацией закрепилась в Приднестровье порядка 10 лет назад.
"Приднестровский народ объединён общей многовековой историей, общей многонациональной культурой, общими духовными ценностями и традициями. Именно сила народного единства всегда укрепляла наше общество перед лицом испытаний, в сложнейших условиях способствовала возрождению самосознания, укреплению идентичности, веры в будущее", - говорится в поздравлении.
"Убежден, что только вместе мы в состоянии преодолеть все препятствия, в состоянии решить самые сложные проблемы. Только объединив усилия, мы построим сильное и процветающее государство", - подчеркнул Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии
еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу
территорией.
День народного единства в России