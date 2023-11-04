https://ria.ru/20231104/krasnoselskiy-1907410324.html

Глава ПМР поздравил приднестровцев с Днем народного единства

Глава ПМР поздравил приднестровцев с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2023

Глава ПМР поздравил приднестровцев с Днем народного единства

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поздравил приднестровцев с Днем народного единства, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T12:51

2023-11-04T12:51

2023-11-04T12:51

вадим красносельский

приднестровская молдавская республика

день народного единства

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ТИРАСПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поздравил приднестровцев с Днем народного единства, сообщила пресс-служба главы ПМР. День народного единства - государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Традиция отмечать этот молодой, но наполненный глубоким смыслом праздник вместе с Российской Федерацией закрепилась в Приднестровье порядка 10 лет назад. "Приднестровский народ объединён общей многовековой историей, общей многонациональной культурой, общими духовными ценностями и традициями. Именно сила народного единства всегда укрепляла наше общество перед лицом испытаний, в сложнейших условиях способствовала возрождению самосознания, укреплению идентичности, веры в будущее", - говорится в поздравлении. "Убежден, что только вместе мы в состоянии преодолеть все препятствия, в состоянии решить самые сложные проблемы. Только объединив усилия, мы построим сильное и процветающее государство", - подчеркнул Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20231104/prazdnik-1907237047.html

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вадим красносельский, приднестровская молдавская республика, день народного единства