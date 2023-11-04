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Глава ПМР поздравил приднестровцев с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2023
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12:51 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/krasnoselskiy-1907410324.html
Глава ПМР поздравил приднестровцев с Днем народного единства
Глава ПМР поздравил приднестровцев с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2023
Глава ПМР поздравил приднестровцев с Днем народного единства
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поздравил приднестровцев с Днем народного единства, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T12:51
2023-11-04T12:51
вадим красносельский
приднестровская молдавская республика
день народного единства
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ТИРАСПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поздравил приднестровцев с Днем народного единства, сообщила пресс-служба главы ПМР. День народного единства - государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Традиция отмечать этот молодой, но наполненный глубоким смыслом праздник вместе с Российской Федерацией закрепилась в Приднестровье порядка 10 лет назад. "Приднестровский народ объединён общей многовековой историей, общей многонациональной культурой, общими духовными ценностями и традициями. Именно сила народного единства всегда укрепляла наше общество перед лицом испытаний, в сложнейших условиях способствовала возрождению самосознания, укреплению идентичности, веры в будущее", - говорится в поздравлении. "Убежден, что только вместе мы в состоянии преодолеть все препятствия, в состоянии решить самые сложные проблемы. Только объединив усилия, мы построим сильное и процветающее государство", - подчеркнул Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20231104/prazdnik-1907237047.html
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вадим красносельский, приднестровская молдавская республика, день народного единства
Вадим Красносельский, Приднестровская Молдавская Республика, День народного единства
Глава ПМР поздравил приднестровцев с Днем народного единства

Глава ПМР Красносельский поздравил приднестровцев с Днем народного единства

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГлава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поздравил приднестровцев с Днем народного единства, сообщила пресс-служба главы ПМР.
День народного единства - государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Традиция отмечать этот молодой, но наполненный глубоким смыслом праздник вместе с Российской Федерацией закрепилась в Приднестровье порядка 10 лет назад.
"Приднестровский народ объединён общей многовековой историей, общей многонациональной культурой, общими духовными ценностями и традициями. Именно сила народного единства всегда укрепляла наше общество перед лицом испытаний, в сложнейших условиях способствовала возрождению самосознания, укреплению идентичности, веры в будущее", - говорится в поздравлении.
"Убежден, что только вместе мы в состоянии преодолеть все препятствия, в состоянии решить самые сложные проблемы. Только объединив усилия, мы построим сильное и процветающее государство", - подчеркнул Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Праздничный баннер ко Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
День народного единства в России
00:40
 
Вадим КрасносельскийПриднестровская Молдавская РеспубликаДень народного единства
 
 
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