https://ria.ru/20231104/kontrafakt-1907363125.html
В России за десять месяцев выявили более трех миллионов единиц контрафакта
В России за десять месяцев выявили более трех миллионов единиц контрафакта - РИА Новости, 04.11.2023
В России за десять месяцев выявили более трех миллионов единиц контрафакта
Таможенные органы за январь-октябрь выявили 3,3 миллиона единиц контрафактной продукции (ЕКП), включая табачную продукцию, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T07:06
2023-11-04T07:06
2023-11-04T07:06
экономика
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Таможенные органы за январь-октябрь выявили 3,3 миллиона единиц контрафактной продукции (ЕКП), включая табачную продукцию, сообщил РИА Новости начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России Сергей Шкляев. "За январь-октябрь 2023 года таможенными органами выявлено 3,3 миллиона ЕКП, в том числе табачной продукции с товарными знаками "Космос", Marlboro, ВТ и прочими", - сказал он. При этом, по его словам, в 2022 году таможенными органами выявлено 8,2 миллиона единиц контрафактной продукции, из которых 434 264, относящихся к табачной продукции и содержащей товарные знаки Marlboro, "Космос", "Корона", "Родопи", "Стюардесса" и другие. Как указал Шкляев, в отношении табачной продукции в Таможенном реестре зарегистрированы и действуют более 20 товарных знаков, принадлежащих 5 правообладателям – российским и иностранным компаниям.
https://ria.ru/20230922/ikona-1897954856.html
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экономика, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Экономика, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В России за десять месяцев выявили более трех миллионов единиц контрафакта
Таможенники за десять месяцев выявили 3,3 миллиона единиц контрафакта
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Таможенные органы за январь-октябрь выявили 3,3 миллиона единиц контрафактной продукции (ЕКП), включая табачную продукцию, сообщил РИА Новости начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России Сергей Шкляев.
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"За январь-октябрь 2023 года таможенными органами выявлено 3,3 миллиона ЕКП, в том числе табачной продукции с товарными знаками "Космос", Marlboro, ВТ и прочими", - сказал он.
При этом, по его словам, в 2022 году таможенными органами выявлено 8,2 миллиона единиц контрафактной продукции, из которых 434 264, относящихся к табачной продукции и содержащей товарные знаки Marlboro, "Космос", "Корона", "Родопи", "Стюардесса" и другие.
Как указал Шкляев, в отношении табачной продукции в Таможенном реестре зарегистрированы и действуют более 20 товарных знаков, принадлежащих 5 правообладателям – российским и иностранным компаниям.
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