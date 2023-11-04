https://ria.ru/20231104/klyuch-1907384983.html

Фальков и Кравцов приняли участие в выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

Фальков и Кравцов приняли участие в выставке-форуме "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 04.11.2023

Фальков и Кравцов приняли участие в выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов и генеральный директор российского общества "Знание" в ходе открытия... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T10:37

2023-11-04T10:37

2023-11-04T10:38

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

сергей кравцов

валерий фальков

образование - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906424084_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c2803137a4e3e0831d078bd0dfb3884.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов и генеральный директор российского общества "Знание" в ходе открытия выставки-форума "Россия" передали подрастающим поколениям "ключ знаний", передает корреспондент РИА Новости. "Хочу напомнить Вам, что в 2022 году президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным было объявлено Десятилетие науки и технологий, у этого Десятилетия, которое продлится до 2031 года три главных цели: первая - это привлечение молодежи в сферу исследований, второе - это популяризация науки и технологий и третье - это обеспечение технологического суверенитета, то есть создание таких условий, где любая идея может быть воплощена в жизнь", - сказал Фальков в ходе церемонии. Глава Минпросвещения в свою очередь пригласил участников посетить стенд "Просвещение", где можно узнать как работает школьный "Кванториум", "Технопарк", познакомиться с детскими центрами "Артек", "Орленок", "Океан", "Смена". "Совсем скоро здесь откроется фотовыставка "Знание.Россия", где через фотографию вы увидите достижения нашей страны, но главное, зная, что основное достижение нашей страны, главная гордость нашей страны - это люди, здесь вы сможете познакомиться с теми людьми, которые создавали и создают достижения", - заключил Древаль. Выставка-форум Россия пройдет с 4 ноября по 17 марта в Москве на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на выставке представят, например, итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.

https://ria.ru/20231104/vystavka-1907382983.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стенды регионов на выставке-форуме "Россия" Стенды регионов на выставке-форуме "Россия" 2023-11-04T10:37 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", сергей кравцов, валерий фальков, образование - общество