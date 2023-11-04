Рейтинг@Mail.ru
Фальков и Кравцов приняли участие в выставке-форуме "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 04.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
10:37 04.11.2023 (обновлено: 10:38 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/klyuch-1907384983.html
Фальков и Кравцов приняли участие в выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Фальков и Кравцов приняли участие в выставке-форуме "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 04.11.2023
Фальков и Кравцов приняли участие в выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов и генеральный директор российского общества "Знание" в ходе открытия... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T10:37
2023-11-04T10:38
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
сергей кравцов
валерий фальков
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906424084_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c2803137a4e3e0831d078bd0dfb3884.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов и генеральный директор российского общества "Знание" в ходе открытия выставки-форума "Россия" передали подрастающим поколениям "ключ знаний", передает корреспондент РИА Новости. "Хочу напомнить Вам, что в 2022 году президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным было объявлено Десятилетие науки и технологий, у этого Десятилетия, которое продлится до 2031 года три главных цели: первая - это привлечение молодежи в сферу исследований, второе - это популяризация науки и технологий и третье - это обеспечение технологического суверенитета, то есть создание таких условий, где любая идея может быть воплощена в жизнь", - сказал Фальков в ходе церемонии. Глава Минпросвещения в свою очередь пригласил участников посетить стенд "Просвещение", где можно узнать как работает школьный "Кванториум", "Технопарк", познакомиться с детскими центрами "Артек", "Орленок", "Океан", "Смена". "Совсем скоро здесь откроется фотовыставка "Знание.Россия", где через фотографию вы увидите достижения нашей страны, но главное, зная, что основное достижение нашей страны, главная гордость нашей страны - это люди, здесь вы сможете познакомиться с теми людьми, которые создавали и создают достижения", - заключил Древаль. Выставка-форум Россия пройдет с 4 ноября по 17 марта в Москве на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на выставке представят, например, итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.
https://ria.ru/20231104/vystavka-1907382983.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Стенды регионов на выставке-форуме "Россия"
Стенды регионов на выставке-форуме "Россия"
2023-11-04T10:37
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906424084_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fdda6abf50d78ab6f623ca13c3dc4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выставка-форум "россия", сергей кравцов, валерий фальков, образование - общество
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Сергей Кравцов, Валерий Фальков, Образование - Общество
Фальков и Кравцов приняли участие в выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

Фальков и Кравцов на форуме "Россия" передали ключ знаний растущим поколениям

© АГН "Москва" / Василий КузьмиченокПодготовка к международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ
Подготовка к международной выставке-форуму Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© АГН "Москва" / Василий Кузьмиченок
Подготовка к международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов и генеральный директор российского общества "Знание" в ходе открытия выставки-форума "Россия" передали подрастающим поколениям "ключ знаний", передает корреспондент РИА Новости.
"Хочу напомнить Вам, что в 2022 году президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным было объявлено Десятилетие науки и технологий, у этого Десятилетия, которое продлится до 2031 года три главных цели: первая - это привлечение молодежи в сферу исследований, второе - это популяризация науки и технологий и третье - это обеспечение технологического суверенитета, то есть создание таких условий, где любая идея может быть воплощена в жизнь", - сказал Фальков в ходе церемонии.
Глава Минпросвещения в свою очередь пригласил участников посетить стенд "Просвещение", где можно узнать как работает школьный "Кванториум", "Технопарк", познакомиться с детскими центрами "Артек", "Орленок", "Океан", "Смена".
"Совсем скоро здесь откроется фотовыставка "Знание.Россия", где через фотографию вы увидите достижения нашей страны, но главное, зная, что основное достижение нашей страны, главная гордость нашей страны - это люди, здесь вы сможете познакомиться с теми людьми, которые создавали и создают достижения", - заключил Древаль.
Выставка-форум Россия пройдет с 4 ноября по 17 марта в Москве на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на выставке представят, например, итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.
Подготовка к международной выставке-форуму Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
На форуме "Россия" в Москве открылся павильон "На службе здоровья"
10:26
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Сергей КравцовВалерий ФальковОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала