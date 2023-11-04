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На Украине демонтируют звезду на обелиске городу-герою Киеву - РИА Новости, 04.11.2023
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10:49 04.11.2023 (обновлено: 16:50 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/kiev-1907388847.html
На Украине демонтируют звезду на обелиске городу-герою Киеву
На Украине демонтируют звезду на обелиске городу-герою Киеву - РИА Новости, 04.11.2023
На Украине демонтируют звезду на обелиске городу-герою Киеву
Коммунальщики начали демонтировать пятиконечную советскую звезду, которой увенчан обелиск городу-герою Киеву, передает украинский телеканал ТСН со ссылкой на... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T10:49
2023-11-04T16:50
в мире
киев
украина
россия
сергей лавров
анна старостенко
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Коммунальщики начали демонтировать пятиконечную советскую звезду, которой увенчан обелиск городу-герою Киеву, передает украинский телеканал ТСН со ссылкой на журналиста."В Киеве, на Галицкой площади (бывшая площадь Победы), начали демонтаж советской звезды, заявил журналист Андрей Цаплиенко", — говорится в публикации в Telegram-канале. Как сообщила в сентябре замглавы Киевской городской госадминистрации Анна Старостенко, работники департамента территориального контроля сняли с обелиска позолоченные изображения медали "Золотая Звезда" и табличку с надписью на русском языке в рамках декоммунизации. Обелиск высотой 40 метров открыли 8 мая 1982 года на площади Победы в Шевченковском районе города. Монумент, созданный в память о героической обороне Киева от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году, признан памятником архитектуры. На стеле, облицованной белым мрамором, с двух сторон были изображены звезды Героя Советского Союза и орден Ленина. В апреле 2022 года на волне так называемой декоммунизации с обелиска сняли изображение ордена Ленина. В феврале 2023 года власти Киева вернули площади ее историческое название — она вновь стала Галицкой. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда там приняли закон о декоммунизации. В последнее время местные власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20231031/kherson-1906558138.html
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в мире, киев, украина, россия, сергей лавров, анна старостенко
В мире, Киев, Украина, Россия, Сергей Лавров, Анна Старостенко
На Украине демонтируют звезду на обелиске городу-герою Киеву

На Украине начали демонтаж пятиконечной звезды на обелиске городу-герою Киеву

© Департамент територіального контролю міста КиєваСнятие с обелиска городу-герою Киеву позолоченных изображений медалей "Золотая Звезда" и таблички с надписью на русском языке
Снятие с обелиска городу-герою Киеву позолоченных изображений медалей Золотая Звезда и таблички с надписью на русском языке
© Департамент територіального контролю міста Києва
Снятие с обелиска городу-герою Киеву позолоченных изображений медалей "Золотая Звезда" и таблички с надписью на русском языке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Коммунальщики начали демонтировать пятиконечную советскую звезду, которой увенчан обелиск городу-герою Киеву, передает украинский телеканал ТСН со ссылкой на журналиста.
"В Киеве, на Галицкой площади (бывшая площадь Победы), начали демонтаж советской звезды, заявил журналист Андрей Цаплиенко", — говорится в публикации в Telegram-канале.
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Как сообщила в сентябре замглавы Киевской городской госадминистрации Анна Старостенко, работники департамента территориального контроля сняли с обелиска позолоченные изображения медали "Золотая Звезда" и табличку с надписью на русском языке в рамках декоммунизации.
Обелиск высотой 40 метров открыли 8 мая 1982 года на площади Победы в Шевченковском районе города. Монумент, созданный в память о героической обороне Киева от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году, признан памятником архитектуры. На стеле, облицованной белым мрамором, с двух сторон были изображены звезды Героя Советского Союза и орден Ленина. В апреле 2022 года на волне так называемой декоммунизации с обелиска сняли изображение ордена Ленина. В феврале 2023 года власти Киева вернули площади ее историческое название — она вновь стала Галицкой.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда там приняли закон о декоммунизации. В последнее время местные власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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