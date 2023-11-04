https://ria.ru/20231104/kiev-1907388847.html

На Украине демонтируют звезду на обелиске городу-герою Киеву

На Украине демонтируют звезду на обелиске городу-герою Киеву - РИА Новости, 04.11.2023

На Украине демонтируют звезду на обелиске городу-герою Киеву

Коммунальщики начали демонтировать пятиконечную советскую звезду, которой увенчан обелиск городу-герою Киеву, передает украинский телеканал ТСН со ссылкой на... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T10:49

2023-11-04T10:49

2023-11-04T16:50

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Коммунальщики начали демонтировать пятиконечную советскую звезду, которой увенчан обелиск городу-герою Киеву, передает украинский телеканал ТСН со ссылкой на журналиста."В Киеве, на Галицкой площади (бывшая площадь Победы), начали демонтаж советской звезды, заявил журналист Андрей Цаплиенко", — говорится в публикации в Telegram-канале. Как сообщила в сентябре замглавы Киевской городской госадминистрации Анна Старостенко, работники департамента территориального контроля сняли с обелиска позолоченные изображения медали "Золотая Звезда" и табличку с надписью на русском языке в рамках декоммунизации. Обелиск высотой 40 метров открыли 8 мая 1982 года на площади Победы в Шевченковском районе города. Монумент, созданный в память о героической обороне Киева от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году, признан памятником архитектуры. На стеле, облицованной белым мрамором, с двух сторон были изображены звезды Героя Советского Союза и орден Ленина. В апреле 2022 года на волне так называемой декоммунизации с обелиска сняли изображение ордена Ленина. В феврале 2023 года власти Киева вернули площади ее историческое название — она вновь стала Галицкой. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда там приняли закон о декоммунизации. В последнее время местные власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20231031/kherson-1906558138.html

https://ria.ru/20231027/pamyatnik-1905718868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина, россия, сергей лавров, анна старостенко