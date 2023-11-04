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"Хезболла" заявила об обстреле пяти позиций армии Израиля - РИА Новости, 04.11.2023
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14:20 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/khezbolla-1907428703.html
"Хезболла" заявила об обстреле пяти позиций армии Израиля
"Хезболла" заявила об обстреле пяти позиций армии Израиля - РИА Новости, 04.11.2023
"Хезболла" заявила об обстреле пяти позиций армии Израиля
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удар по пяти позициям израильской армии, в результате атаки было уничтожено техническое... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T14:20
2023-11-04T14:20
в мире
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удар по пяти позициям израильской армии, в результате атаки было уничтожено техническое оборудование. "Бойцы исламского сопротивления атаковали одновременно до полудня субботы с применением ракет и соответствующего оружия ряд позиций сионистской оккупационной (израильской - ред.) армии, а именно: Джал Аль-Алам, Аль-Джардах, Хадаб Аль-Бустан, Аль-Маликия и Аль-Матла, поразили их прямым попаданием, а также уничтожили техническое оборудование", - говорится в заявлении движения. Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" заявила об обстреле пяти позиций армии Израиля

"Хезболла" заявила об обстреле 5 позиций ЦАХАЛ и уничтожении оборудования

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута
Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удар по пяти позициям израильской армии, в результате атаки было уничтожено техническое оборудование.
"Бойцы исламского сопротивления атаковали одновременно до полудня субботы с применением ракет и соответствующего оружия ряд позиций сионистской оккупационной (израильской - ред.) армии, а именно: Джал Аль-Алам, Аль-Джардах, Хадаб Аль-Бустан, Аль-Маликия и Аль-Матла, поразили их прямым попаданием, а также уничтожили техническое оборудование", - говорится в заявлении движения.
Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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В миреИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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