https://ria.ru/20231104/khezbolla-1907428703.html
"Хезболла" заявила об обстреле пяти позиций армии Израиля
"Хезболла" заявила об обстреле пяти позиций армии Израиля - РИА Новости, 04.11.2023
"Хезболла" заявила об обстреле пяти позиций армии Израиля
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удар по пяти позициям израильской армии, в результате атаки было уничтожено техническое... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T14:20
2023-11-04T14:20
2023-11-04T14:20
в мире
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удар по пяти позициям израильской армии, в результате атаки было уничтожено техническое оборудование. "Бойцы исламского сопротивления атаковали одновременно до полудня субботы с применением ракет и соответствующего оружия ряд позиций сионистской оккупационной (израильской - ред.) армии, а именно: Джал Аль-Алам, Аль-Джардах, Хадаб Аль-Бустан, Аль-Маликия и Аль-Матла, поразили их прямым попаданием, а также уничтожили техническое оборудование", - говорится в заявлении движения. Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20231103/livan-1907284660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" заявила об обстреле пяти позиций армии Израиля
"Хезболла" заявила об обстреле 5 позиций ЦАХАЛ и уничтожении оборудования
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удар по пяти позициям израильской армии, в результате атаки было уничтожено техническое оборудование.
"Бойцы исламского сопротивления атаковали одновременно до полудня субботы с применением ракет и соответствующего оружия ряд позиций сионистской оккупационной (израильской - ред.) армии, а именно: Джал Аль-Алам, Аль-Джардах, Хадаб Аль-Бустан, Аль-Маликия и Аль-Матла, поразили их прямым попаданием, а также уничтожили техническое оборудование", - говорится в заявлении движения.
Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС
на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
Лидер "Хезболлы" предупредил Израиль о последствиях нападения на Ливан