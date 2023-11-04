https://ria.ru/20231104/khezbolla-1907428703.html

"Хезболла" заявила об обстреле пяти позиций армии Израиля

"Хезболла" заявила об обстреле пяти позиций армии Израиля - РИА Новости, 04.11.2023

"Хезболла" заявила об обстреле пяти позиций армии Израиля

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удар по пяти позициям израильской армии, в результате атаки было уничтожено техническое... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T14:20

2023-11-04T14:20

2023-11-04T14:20

в мире

израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удар по пяти позициям израильской армии, в результате атаки было уничтожено техническое оборудование. "Бойцы исламского сопротивления атаковали одновременно до полудня субботы с применением ракет и соответствующего оружия ряд позиций сионистской оккупационной (израильской - ред.) армии, а именно: Джал Аль-Алам, Аль-Джардах, Хадаб Аль-Бустан, Аль-Маликия и Аль-Матла, поразили их прямым попаданием, а также уничтожили техническое оборудование", - говорится в заявлении движения. Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

https://ria.ru/20231103/livan-1907284660.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году