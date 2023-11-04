https://ria.ru/20231104/kherson-1907364189.html
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2023
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщило украинское издание "Общественное". РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T07:38
2023-11-04T07:38
2023-11-04T07:38
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщило украинское издание "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы, сообщили корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Отмечается, что в городе воздушная тревога не объявлена. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Россия, В мире
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в городе Херсоне прогремел ряд взрывов