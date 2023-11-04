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Власти Карелии поделились планами по строительству гостиниц и глэмпингов - РИА Новости, 04.11.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
16:18 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/kareliya-1907452840.html
Власти Карелии поделились планами по строительству гостиниц и глэмпингов
Власти Карелии поделились планами по строительству гостиниц и глэмпингов - РИА Новости, 04.11.2023
Власти Карелии поделились планами по строительству гостиниц и глэмпингов
В Карелии планируется наращивать номерной фонд, открывая новые объекты размещения для туристов, сообщил РИА Новости на Международной выставке-форуме "Россия"... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T16:18
2023-11-04T16:18
выставка-форум "россия"
россия
москва
артур парфенчиков
республика карелия
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В Карелии планируется наращивать номерной фонд, открывая новые объекты размещения для туристов, сообщил РИА Новости на Международной выставке-форуме "Россия" глава республики Артур Парфенчиков. "Мы каждый год открываем новые точки размещения. В том числе мы получили достаточно серьезную поддержку в рамках федеральной программы развития мест размещения. Мы в этом году ввели достаточно много глэмпингов. Это очень востребованный формат размещения в Карелии, где максимально все приближено к природе. Но, конечно же, средств размещения - их не хватает. Нужно двигаться в разных направлениях, потому что наши гости предъявляют самые различные запросы. Это также и современные крупные туристические комплексы", - рассказал он. По словам Парфенчикова, вместе с ростом турпотока в Карелии расширяется сеть объектов размещения. В настоящее время в регионе действует 836 объектов на 18925 мест. В этом году были открыты девять глэмпингов на 100 мест и одна модульная гостиница на 70 мест, а также увеличен номерной фонд пяти действующих загородных объектов размещения на 170 мест. "Наша задача - двигаться в самых разных направлениях. Конечно, экологический туризм востребован. Поэтому будем дальше и глэмпинги строить, и большие гостиницы. Мы стараемся мотивировать наших предпринимателей делать это в эко-формате с использованием максимально экологических материалов, дерева. Я думаю, что это то, что как раз сегодня востребовано… Пока мы в начале пути. И нам нужно в разы увеличивать количество мест размещения по всем форматам", - сказал глава Карелии. Он также отметил, что рост турпотока способствовал увеличению налоговых отчислений в региональный бюджет. "Мы понимаем, что у нас очень много резервов. Ну и, конечно, мы видим, что туризм достаточно серьезно начинает играть роль в экономике… Мы сейчас поставили для себя задачу, чтобы максимально понимать влияние туризма на экономику. Поэтому постараемся разработать определенные индексы, чтобы более глубоко понимать позитивное влияние туризма на многие отрасли экономики. Здесь и сфера услуг, и торговля, производство пищевой продукции, сувенирной продукции, и легкая промышленность, и даже потребление нефтепродуктов, потому что много туристов приезжают на своем транспорте", - отметил глава республики. "Для такого региона, как Карелия, а у нас в России таких регионов большинство, где малая плотность населения, присутствие туристов дает дополнительный импульс развития территории в целом", - добавил Парфенчиков. Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начинает работу Международная выставка-форум "Россия", где будут представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.
https://ria.ru/20231104/kareliya-1907448737.html
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россия, москва, артур парфенчиков, республика карелия, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Москва, Артур Парфенчиков, Республика Карелия, Выставка-форум "Россия"
Власти Карелии поделились планами по строительству гостиниц и глэмпингов

Парфенчиков: в Карелии планируется открыть новые объекты размещения для туристов

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкТуристы проходят на катамаранах порог Курки на реке Пистайоки в Калевальском районе Карелии
Туристы проходят на катамаранах порог Курки на реке Пистайоки в Калевальском районе Карелии - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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Туристы проходят на катамаранах порог Курки на реке Пистайоки в Калевальском районе Карелии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В Карелии планируется наращивать номерной фонд, открывая новые объекты размещения для туристов, сообщил РИА Новости на Международной выставке-форуме "Россия" глава республики Артур Парфенчиков.
«
"Мы каждый год открываем новые точки размещения. В том числе мы получили достаточно серьезную поддержку в рамках федеральной программы развития мест размещения. Мы в этом году ввели достаточно много глэмпингов. Это очень востребованный формат размещения в Карелии, где максимально все приближено к природе. Но, конечно же, средств размещения - их не хватает. Нужно двигаться в разных направлениях, потому что наши гости предъявляют самые различные запросы. Это также и современные крупные туристические комплексы", - рассказал он.
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По словам Парфенчикова, вместе с ростом турпотока в Карелии расширяется сеть объектов размещения. В настоящее время в регионе действует 836 объектов на 18925 мест. В этом году были открыты девять глэмпингов на 100 мест и одна модульная гостиница на 70 мест, а также увеличен номерной фонд пяти действующих загородных объектов размещения на 170 мест.
«
"Наша задача - двигаться в самых разных направлениях. Конечно, экологический туризм востребован. Поэтому будем дальше и глэмпинги строить, и большие гостиницы. Мы стараемся мотивировать наших предпринимателей делать это в эко-формате с использованием максимально экологических материалов, дерева. Я думаю, что это то, что как раз сегодня востребовано… Пока мы в начале пути. И нам нужно в разы увеличивать количество мест размещения по всем форматам", - сказал глава Карелии.
Он также отметил, что рост турпотока способствовал увеличению налоговых отчислений в региональный бюджет.
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«
"Мы понимаем, что у нас очень много резервов. Ну и, конечно, мы видим, что туризм достаточно серьезно начинает играть роль в экономике… Мы сейчас поставили для себя задачу, чтобы максимально понимать влияние туризма на экономику. Поэтому постараемся разработать определенные индексы, чтобы более глубоко понимать позитивное влияние туризма на многие отрасли экономики. Здесь и сфера услуг, и торговля, производство пищевой продукции, сувенирной продукции, и легкая промышленность, и даже потребление нефтепродуктов, потому что много туристов приезжают на своем транспорте", - отметил глава республики.
«
"Для такого региона, как Карелия, а у нас в России таких регионов большинство, где малая плотность населения, присутствие туристов дает дополнительный импульс развития территории в целом", - добавил Парфенчиков.
Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начинает работу Международная выставка-форум "Россия", где будут представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.
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Выставка-форум "Россия"РоссияМоскваАртур ПарфенчиковРеспублика КарелияВыставка-форум "Россия"
 
 
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