Власти Карелии поделились планами по строительству гостиниц и глэмпингов
Парфенчиков: в Карелии планируется открыть новые объекты размещения для туристов
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкТуристы проходят на катамаранах порог Курки на реке Пистайоки в Калевальском районе Карелии
Туристы проходят на катамаранах порог Курки на реке Пистайоки в Калевальском районе Карелии. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В Карелии планируется наращивать номерной фонд, открывая новые объекты размещения для туристов, сообщил РИА Новости на Международной выставке-форуме "Россия" глава республики Артур Парфенчиков.
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"Мы каждый год открываем новые точки размещения. В том числе мы получили достаточно серьезную поддержку в рамках федеральной программы развития мест размещения. Мы в этом году ввели достаточно много глэмпингов. Это очень востребованный формат размещения в Карелии, где максимально все приближено к природе. Но, конечно же, средств размещения - их не хватает. Нужно двигаться в разных направлениях, потому что наши гости предъявляют самые различные запросы. Это также и современные крупные туристические комплексы", - рассказал он.
По словам Парфенчикова, вместе с ростом турпотока в Карелии расширяется сеть объектов размещения. В настоящее время в регионе действует 836 объектов на 18925 мест. В этом году были открыты девять глэмпингов на 100 мест и одна модульная гостиница на 70 мест, а также увеличен номерной фонд пяти действующих загородных объектов размещения на 170 мест.
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"Наша задача - двигаться в самых разных направлениях. Конечно, экологический туризм востребован. Поэтому будем дальше и глэмпинги строить, и большие гостиницы. Мы стараемся мотивировать наших предпринимателей делать это в эко-формате с использованием максимально экологических материалов, дерева. Я думаю, что это то, что как раз сегодня востребовано… Пока мы в начале пути. И нам нужно в разы увеличивать количество мест размещения по всем форматам", - сказал глава Карелии.
Он также отметил, что рост турпотока способствовал увеличению налоговых отчислений в региональный бюджет.
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"Мы понимаем, что у нас очень много резервов. Ну и, конечно, мы видим, что туризм достаточно серьезно начинает играть роль в экономике… Мы сейчас поставили для себя задачу, чтобы максимально понимать влияние туризма на экономику. Поэтому постараемся разработать определенные индексы, чтобы более глубоко понимать позитивное влияние туризма на многие отрасли экономики. Здесь и сфера услуг, и торговля, производство пищевой продукции, сувенирной продукции, и легкая промышленность, и даже потребление нефтепродуктов, потому что много туристов приезжают на своем транспорте", - отметил глава республики.
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"Для такого региона, как Карелия, а у нас в России таких регионов большинство, где малая плотность населения, присутствие туристов дает дополнительный импульс развития территории в целом", - добавил Парфенчиков.
Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начинает работу Международная выставка-форум "Россия", где будут представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.