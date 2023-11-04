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Президент Колумбии назвал удар Израиля по медикам военным преступлением - РИА Новости, 04.11.2023
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08:17 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/izrail-1907365945.html
Президент Колумбии назвал удар Израиля по медикам военным преступлением
Президент Колумбии назвал удар Израиля по медикам военным преступлением - РИА Новости, 04.11.2023
Президент Колумбии назвал удар Израиля по медикам военным преступлением
Израильский удар по машине скорой помощи в Газе, которая якобы использовалась движением ХАМАС, является новым военным преступлением, заявил колумбийский лидер... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T08:17
2023-11-04T08:17
в мире
израиль
россия
колумбия
густаво петро
антониу гутерреш
владимир путин
хамас
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МЕХИКО, 4 ноя - РИА Новости. Израильский удар по машине скорой помощи в Газе, которая якобы использовалась движением ХАМАС, является новым военным преступлением, заявил колумбийский лидер Густаво Петро. "Новое военное преступление. Я сказал президенту (США Джо) Байдену, что если резня продолжится и международное право в мире будет уничтожено, за человечеством останется лишь варварство и разрушение демократии", - написал политик в своем блоге в социальной сети Х, комментируя новости о признании Израилем своего удара в районе больницы Аль-Шифа. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, комментируя события в Газе, заявил, что Израиль ежедневно совершает варварские военные преступления, "истребляя население в нацистском стиле". В пятницу Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по машине скорой помощи, которая якобы использовалась ячейкой палестинского движения ХАМАС, несколько бойцов движения погибли. Генсек ООН Антониу Гутерреш позднее заявил, что потрясен сообщениями об этом ударе. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231103/boytsy-1907298790.html
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в мире, израиль, россия, колумбия, густаво петро, антониу гутерреш, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Колумбия, Густаво Петро, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Президент Колумбии назвал удар Израиля по медикам военным преступлением

Президент Колумбии назвал удар Израиля по медикам в Газе военным преступлением

© Кадр видео из соцсетейПоследствия удара по колонне автомобилей скорой помощи в Газе
Последствия удара по колонне автомобилей скорой помощи в Газе
© Кадр видео из соцсетей
Последствия удара по колонне автомобилей скорой помощи в Газе
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МЕХИКО, 4 ноя - РИА Новости. Израильский удар по машине скорой помощи в Газе, которая якобы использовалась движением ХАМАС, является новым военным преступлением, заявил колумбийский лидер Густаво Петро.
"Новое военное преступление. Я сказал президенту (США Джо) Байдену, что если резня продолжится и международное право в мире будет уничтожено, за человечеством останется лишь варварство и разрушение демократии", - написал политик в своем блоге в социальной сети Х, комментируя новости о признании Израилем своего удара в районе больницы Аль-Шифа.
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, комментируя события в Газе, заявил, что Израиль ежедневно совершает варварские военные преступления, "истребляя население в нацистском стиле".
В пятницу Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по машине скорой помощи, которая якобы использовалась ячейкой палестинского движения ХАМАС, несколько бойцов движения погибли. Генсек ООН Антониу Гутерреш позднее заявил, что потрясен сообщениями об этом ударе.
Военная техника израильской армии на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
В "Хезболле" назвали число погибших в сражениях бойцов движения и Палестины
Вчера, 17:58
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
СМИ: в США ожидают, что Израиль скоро изменит тактику борьбы с ХАМАС
05:34
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Ицхак Герцог - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
В Израиле предположили, где спрятан командный центр ХАМАС
Вчера, 22:04
 
В миреИзраильРоссияКолумбияГуставо ПетроАнтониу ГутеррешВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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