Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Венесуэлы выступил с жесткой критикой Израиля за действия в Газе - РИА Новости, 04.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:46 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/istreblenie-1907354992.html
Глава МИД Венесуэлы выступил с жесткой критикой Израиля за действия в Газе
Глава МИД Венесуэлы выступил с жесткой критикой Израиля за действия в Газе - РИА Новости, 04.11.2023
Глава МИД Венесуэлы выступил с жесткой критикой Израиля за действия в Газе
Происходящее в Газе является истреблением населения в нацистском стиле, Израиль ежедневно совершает варварские военные преступления, заявил министр иностранных... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T02:46
2023-11-04T02:46
израиль
в мире
россия
венесуэла
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905861006_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_4dec2c2851c255b4c67426e33e5dbc18.jpg
МЕХИКО, 4 ноя - РИА Новости. Происходящее в Газе является истреблением населения в нацистском стиле, Израиль ежедневно совершает варварские военные преступления, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль. "То, что происходит в Газе, - это операция по истреблению в нацистском стиле. Изображения и свидетельства, которые мы получаем каждый день, демонстрируют военные преступления, совершенные израильским государством. Варварство должно быть немедленно прекращено, а подобные преступления должны быть осуждены!", - написал Хиль в своем блоге в социальной сети Х. В пятницу Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по машине скорой помощи, которая якобы использовалась ячейкой палестинского движения ХАМАС, несколько бойцов движения погибли. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что потрясен сведениями об атаках на машины скорой помощи в секторе Газа и призвал "всегда защищать" медработников и их пациентов. Правительство Венесуэлы в коммюнике осудило нападение на машины скорой помощи, призвав к международному расследованию этого инцидента. Каракас вновь обратился к международному сообществу, чтобы немедленно прекратить огонь, оказать гуманитарную помощь населению Газы и исполнить резолюции ООН о создании палестинского государства. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231104/skoraya_pomosch-1907348929.html
https://ria.ru/20231103/zhenschiny-1907342217.html
израиль
россия
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905861006_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0f4971b2ea2c469df5bd6b27257f7468.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, в мире, россия, венесуэла, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Россия, Венесуэла, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава МИД Венесуэлы выступил с жесткой критикой Израиля за действия в Газе

Глава МИД Венесуэлы Хиль: Израиль в нацистской манере истребляет население Газы

© AP Photo / Abed KhaledПострадавшие от израильского обстрела женщина с ребенком в больнице Аль-Шифа в Газе
Пострадавшие от израильского обстрела женщина с ребенком в больнице Аль-Шифа в Газе - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Пострадавшие от израильского обстрела женщина с ребенком в больнице Аль-Шифа в Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 4 ноя - РИА Новости. Происходящее в Газе является истреблением населения в нацистском стиле, Израиль ежедневно совершает варварские военные преступления, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.
«
"То, что происходит в Газе, - это операция по истреблению в нацистском стиле. Изображения и свидетельства, которые мы получаем каждый день, демонстрируют военные преступления, совершенные израильским государством. Варварство должно быть немедленно прекращено, а подобные преступления должны быть осуждены!", - написал Хиль в своем блоге в социальной сети Х.
В пятницу Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по машине скорой помощи, которая якобы использовалась ячейкой палестинского движения ХАМАС, несколько бойцов движения погибли. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что потрясен сведениями об атаках на машины скорой помощи в секторе Газа и призвал "всегда защищать" медработников и их пациентов.
Правительство Венесуэлы в коммюнике осудило нападение на машины скорой помощи, призвав к международному расследованию этого инцидента. Каракас вновь обратился к международному сообществу, чтобы немедленно прекратить огонь, оказать гуманитарную помощь населению Газы и исполнить резолюции ООН о создании палестинского государства.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
Пострадавшие в больнице Газы - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Глава ВОЗ потрясен сообщениями об атаках на "скорые" в секторе Газа
00:24
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Последствия обстрелов сектора Газа со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Женщины в Газе вынуждены рожать на улице среди руин, заявили в ООН
Вчера, 22:51
 
ИзраильВ миреРоссияВенесуэлаВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала