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Байден продлил действие ЧС из-за угрозы инвестиций в китайскую экономику
Байден продлил действие ЧС из-за угрозы инвестиций в китайскую экономику - РИА Новости, 04.11.2023
Байден продлил действие ЧС из-за угрозы инвестиций в китайскую экономику
Президент США Джо Байден продлил действие чрезвычайного положения, введенного из-за угрозы национальной безопасности от инвестиций в китайскую экономику. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T02:48
2023-11-04T02:48
2023-11-04T02:48
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил действие чрезвычайного положения, введенного из-за угрозы национальной безопасности от инвестиций в китайскую экономику. "Угроза от инвестиций в ценные бумаги, которые финансируют отдельные компании из КНР, и определенное использование и развитие китайской технологии по наблюдению продолжает представлять необычную и особенную угрозу национальной безопасности, международной политике и экономике Соединенных Штатов", - говорится в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом. Как пояснил глава государства, по этой причине он принял решение продлить на один год действие исполнительного указа от 12 ноября 2020 года №13959, который вводит чрезвычайное положение в США "из-за угрозы инвестиций в ценные бумаги, которые финансируют определенные компании из КНР". "КНР эксплуатирует капитал и ресурсы Соединенных Штатов, чтобы снабжать и обеспечивать развитие и модернизацию своего военного, разведывательного и другого инструментария по безопасности, что дает возможность КНР прямо угрожать территории США и вооруженным силам, находящимся за рубежом", - отмечается в сообщении.
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в мире, сша, китай, джо байден
В мире, США, Китай, Джо Байден
Байден продлил действие ЧС из-за угрозы инвестиций в китайскую экономику
Байден продлил действие ЧС в США из-за угрозы инвестиций в экономику КНР
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил действие чрезвычайного положения, введенного из-за угрозы национальной безопасности от инвестиций в китайскую экономику.
«
"Угроза от инвестиций в ценные бумаги, которые финансируют отдельные компании из КНР, и определенное использование и развитие китайской технологии по наблюдению продолжает представлять необычную и особенную угрозу национальной безопасности, международной политике и экономике Соединенных Штатов", - говорится в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.
Как пояснил глава государства, по этой причине он принял решение продлить на один год действие исполнительного указа от 12 ноября 2020 года №13959, который вводит чрезвычайное положение в США "из-за угрозы инвестиций в ценные бумаги, которые финансируют определенные компании из КНР".
"КНР эксплуатирует капитал и ресурсы Соединенных Штатов, чтобы снабжать и обеспечивать развитие и модернизацию своего военного, разведывательного и другого инструментария по безопасности, что дает возможность КНР прямо угрожать территории США и вооруженным силам, находящимся за рубежом", - отмечается в сообщении.
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