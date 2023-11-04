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Патриарх Кирилл рассказал, как Казанский образ Богоматери вернулся в храм - РИА Новости, 04.11.2023
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Религия
 
20:16 04.11.2023 (обновлено: 21:00 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/ikona-1907494611.html
Патриарх Кирилл рассказал, как Казанский образ Богоматери вернулся в храм
Патриарх Кирилл рассказал, как Казанский образ Богоматери вернулся в храм - РИА Новости, 04.11.2023
Патриарх Кирилл рассказал, как Казанский образ Богоматери вернулся в храм
Выдающийся искусствовед помог вернуть Казанскую икону Богоматери, представленную патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщил сам предстоятель РПЦ. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T20:16
2023-11-04T21:00
религия
казань
москва
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
иван грозный
русская православная церковь
день народного единства
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Выдающийся искусствовед помог вернуть Казанскую икону Богоматери, представленную патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщил сам предстоятель РПЦ.В День народного единства в Успенском соборе Московского Кремля патриарх представил образ Казанской Божией Матери, перед которым, по его словам, молились ополченцы во главе с Мининым и Пожарским в 1612 году."Икона оставалась в России, ее сберегали благочестивые люди, и в какой-то момент была принесена в храм благодаря выдающемуся человеку... искусствоведу, который много лет своей жизни посвятил изучению древнерусской иконописи", - сказал патриарх перед литургией в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, на которой представил икону.Предстоятель Русской православной церкви уточнил еще некоторые детали обретения святыни. По его словам, перед этим событием икона некоторое время находилась "в Патриаршей резиденции в Переделкино и была обретена среди других икон, предназначавшихся к тому, чтобы передавать их в храмы, монастыри, куда приезжает патриарх". Патриарх Кирилл "очень заинтересовался этим образом и попросил, чтобы была проведена экспертиза".Благодаря "тщательной искусствоведческой экспертизе", отметил патриарх Кирилл, "было точно определено, что данная икона и есть тот самый образ, в руках с которым князь Пожарский и Минин освободили Китай-город, Кремль и изгнали поляков из нашего Отечества".Казанская икона Божией МатериПо преданию, в 1579 году в Казани после пожара, уничтожившего часть города, девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую откопать ее икону на пепелище. В указанном месте на глубине около метра нашли икону, это случилось 21 июля - в этот день в Церкви празднуют обретение иконы. По одной из версий, еще до взятия Иваном Грозным Казанского Ханства икону зарыл кто-то из христиан, тайно исповедовавших свою веру. На месте обретения иконы впоследствии был построен Богородицкий девичий монастырь, первой насельницей которого стала обнаружившая икону Матрона.Считается, что икона, обнаруженная Матроной в Казани в 1579 году, находилась в соборе казанского Богородицкого монастыря с момента ее обретения вплоть до похищения образа в 1904 году. Тот образ так и не был найден. По одной из версий, икону уничтожили, по другой - продали.У ополчения Минина и Пожарского, которое в 1612 году освободило Москву от интервентов, был список найденной в 1579 году Казанской иконы, позже этот список был помещен в Казанский храм у стен Московского Кремля и тоже считался чудотворным. В 1918 году, по информации Православной энциклопедии под редакцией патриарха Кирилла, Московская Казанская икона в драгоценном окладе была украдена из Казанского собора на Красной площади Москвы.
https://ria.ru/20231104/svyatynya-1907291593.html
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Патриаршее служение в праздник Казанской иконы Божией Матери
Кадры патриаршего служения в Казанском соборе на Красной площади с чудотворной Казанской иконой Богоматери
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казань, москва, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), иван грозный, русская православная церковь, день народного единства
Религия, Казань, Москва, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Иван Грозный, Русская православная церковь, День народного единства
Патриарх Кирилл рассказал, как Казанский образ Богоматери вернулся в храм

Патриарх Кирилл: выдающийся искусствовед помог вернуть Казанский образ в храм

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкИкона Казанской Божией Матери в Успенском соборе Московского Кремля
Икона Казанской Божией Матери в Успенском соборе Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Икона Казанской Божией Матери в Успенском соборе Московского Кремля
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Выдающийся искусствовед помог вернуть Казанскую икону Богоматери, представленную патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщил сам предстоятель РПЦ.
В День народного единства в Успенском соборе Московского Кремля патриарх представил образ Казанской Божией Матери, перед которым, по его словам, молились ополченцы во главе с Мининым и Пожарским в 1612 году.
"Икона оставалась в России, ее сберегали благочестивые люди, и в какой-то момент была принесена в храм благодаря выдающемуся человеку... искусствоведу, который много лет своей жизни посвятил изучению древнерусской иконописи", - сказал патриарх перед литургией в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, на которой представил икону.
Предстоятель Русской православной церкви уточнил еще некоторые детали обретения святыни. По его словам, перед этим событием икона некоторое время находилась "в Патриаршей резиденции в Переделкино и была обретена среди других икон, предназначавшихся к тому, чтобы передавать их в храмы, монастыри, куда приезжает патриарх". Патриарх Кирилл "очень заинтересовался этим образом и попросил, чтобы была проведена экспертиза".
Благодаря "тщательной искусствоведческой экспертизе", отметил патриарх Кирилл, "было точно определено, что данная икона и есть тот самый образ, в руках с которым князь Пожарский и Минин освободили Китай-город, Кремль и изгнали поляков из нашего Отечества".
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Казанская икона Божией Матери

По преданию, в 1579 году в Казани после пожара, уничтожившего часть города, девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую откопать ее икону на пепелище. В указанном месте на глубине около метра нашли икону, это случилось 21 июля - в этот день в Церкви празднуют обретение иконы. По одной из версий, еще до взятия Иваном Грозным Казанского Ханства икону зарыл кто-то из христиан, тайно исповедовавших свою веру. На месте обретения иконы впоследствии был построен Богородицкий девичий монастырь, первой насельницей которого стала обнаружившая икону Матрона.
Считается, что икона, обнаруженная Матроной в Казани в 1579 году, находилась в соборе казанского Богородицкого монастыря с момента ее обретения вплоть до похищения образа в 1904 году. Тот образ так и не был найден. По одной из версий, икону уничтожили, по другой - продали.
У ополчения Минина и Пожарского, которое в 1612 году освободило Москву от интервентов, был список найденной в 1579 году Казанской иконы, позже этот список был помещен в Казанский храм у стен Московского Кремля и тоже считался чудотворным. В 1918 году, по информации Православной энциклопедии под редакцией патриарха Кирилла, Московская Казанская икона в драгоценном окладе была украдена из Казанского собора на Красной площади Москвы.
Праздник Казанской иконы Божией матери в городах России - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
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РелигияКазаньМоскваРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Иван ГрозныйРусская православная церковьДень народного единства
 
 
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