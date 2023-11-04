https://ria.ru/20231104/gvineya-1907432643.html

Экс-президента Гвинеи вызволили из тюрьмы, пишут СМИ

Экс-президента Гвинеи вызволили из тюрьмы, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2023

Экс-президента Гвинеи вызволили из тюрьмы, пишут СМИ

Бывший президент Гвинеи Мусса Дадис Камара был вызволен из тюрьмы вооруженными лицами, в центре столицы Конакри слышны звуки мощной перестрелки, силовики... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T14:38

2023-11-04T14:38

2023-11-04T14:38

в мире

гвинея

конакри (город)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Бывший президент Гвинеи Мусса Дадис Камара был вызволен из тюрьмы вооруженными лицами, в центре столицы Конакри слышны звуки мощной перестрелки, силовики перекрыли некоторые районы города, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвоката заключенного. "Я узнал, что из гражданской тюрьмы Конакри произошел побег, который касался моего клиента Муссы Дадиса Камары", - приводит агентство слова адвоката экс-президента Жокея Хаба, который отметил, что Камара мог быть схвачен вооруженными лицами против своей воли. По словам очевидцев, которые цитирует агентство, в Калуме (политическом и административном центре столицы) ведется стрельба как из автоматического, так и из боевого оружия. Несколько свидетелей сообщили, что стрельба произошла также возле тюрьмы. Источник в аэропорту сообщил агентству, что в субботу утром из международного аэропорта Конакри не вылетело ни одного рейса, поскольку сотрудники авиадиспетчерской службы не смогли добраться до аэропорта из Калума. Мусса Дадис Камара стал президентом президентом Гвинеи в 2008 в результате переворота и находился на этом посту до 2010 года. Он обвиняется в жестокой расправе над митингующими в ходе акции протеста против военного правительства на стадионе в Конакри в 2009 году, тогда жертвами силовиков стали 150 человек, многие пострадали. Несколько лет Камара жил в изгнании заграницей после того, как пережил покушение, а затем вернулся домой в конце 2021 года. В 2022 году в Гвинее началось судебное разбирательство в отношении экс-президента и его сторонников.

https://ria.ru/20151202/1334062174.html

https://ria.ru/20230706/salvador-1882487578.html

гвинея

конакри (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гвинея, конакри (город)