https://ria.ru/20231104/gumpomosch-1907442421.html

Путин обсудит доставку гумпомощи для бойцов СВО из дальних регионов

Путин обсудит доставку гумпомощи для бойцов СВО из дальних регионов - РИА Новости, 04.11.2023

Путин обсудит доставку гумпомощи для бойцов СВО из дальних регионов

Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с российскими авиакомпаниями предложения о доставке гуманитарной помощи, а также необходимых вещей для бойцов в... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T15:25

2023-11-04T15:25

2023-11-04T15:25

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с российскими авиакомпаниями предложения о доставке гуманитарной помощи, а также необходимых вещей для бойцов в зоне специальной военной операции из дальних регионов России. После возложения цветов к памятнику Минина и Пожарского в честь Дня народного единства Путин побеседовал с молодежью. Один из участников с Камчатского края рассказал президенту об инициативе неравнодушных людей доставлять из дальних регионов гуманитарную помощь и необходимые приспособления для участников СВО, таких как маскировочные сети и окопные свечи. Авиакомпания "Аэрофлот" уже оказывает инициаторам содействие в перевозках при наличии свободного места. "Я поговорю с ними обязательно", - ответил президент на просьбу молодого человека привлечь к акции другие российские авиакомпаний. Участник встречи пообещал отправить соответствующее письмо от движения "Народный фронт".

https://ria.ru/20231026/gumpomosch-1905391272.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, владимир путин