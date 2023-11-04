https://ria.ru/20231104/gumpomosch-1907442421.html
Путин обсудит доставку гумпомощи для бойцов СВО из дальних регионов
Путин обсудит доставку гумпомощи для бойцов СВО из дальних регионов - РИА Новости, 04.11.2023
Путин обсудит доставку гумпомощи для бойцов СВО из дальних регионов
Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с российскими авиакомпаниями предложения о доставке гуманитарной помощи, а также необходимых вещей для бойцов в... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T15:25
2023-11-04T15:25
2023-11-04T15:25
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с российскими авиакомпаниями предложения о доставке гуманитарной помощи, а также необходимых вещей для бойцов в зоне специальной военной операции из дальних регионов России. После возложения цветов к памятнику Минина и Пожарского в честь Дня народного единства Путин побеседовал с молодежью. Один из участников с Камчатского края рассказал президенту об инициативе неравнодушных людей доставлять из дальних регионов гуманитарную помощь и необходимые приспособления для участников СВО, таких как маскировочные сети и окопные свечи. Авиакомпания "Аэрофлот" уже оказывает инициаторам содействие в перевозках при наличии свободного места. "Я поговорю с ними обязательно", - ответил президент на просьбу молодого человека привлечь к акции другие российские авиакомпаний. Участник встречи пообещал отправить соответствующее письмо от движения "Народный фронт".
https://ria.ru/20231026/gumpomosch-1905391272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин обсудит доставку гумпомощи для бойцов СВО из дальних регионов
Путин обсудит с авиакомпаниями доставку гумпомощи на СВО из дальних регионов