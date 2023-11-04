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Путин обсудит доставку гумпомощи для бойцов СВО из дальних регионов - РИА Новости, 04.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/gumpomosch-1907442421.html
Путин обсудит доставку гумпомощи для бойцов СВО из дальних регионов
Путин обсудит доставку гумпомощи для бойцов СВО из дальних регионов - РИА Новости, 04.11.2023
Путин обсудит доставку гумпомощи для бойцов СВО из дальних регионов
Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с российскими авиакомпаниями предложения о доставке гуманитарной помощи, а также необходимых вещей для бойцов в... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T15:25
2023-11-04T15:25
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с российскими авиакомпаниями предложения о доставке гуманитарной помощи, а также необходимых вещей для бойцов в зоне специальной военной операции из дальних регионов России. После возложения цветов к памятнику Минина и Пожарского в честь Дня народного единства Путин побеседовал с молодежью. Один из участников с Камчатского края рассказал президенту об инициативе неравнодушных людей доставлять из дальних регионов гуманитарную помощь и необходимые приспособления для участников СВО, таких как маскировочные сети и окопные свечи. Авиакомпания "Аэрофлот" уже оказывает инициаторам содействие в перевозках при наличии свободного места. "Я поговорю с ними обязательно", - ответил президент на просьбу молодого человека привлечь к акции другие российские авиакомпаний. Участник встречи пообещал отправить соответствующее письмо от движения "Народный фронт".
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общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин обсудит доставку гумпомощи для бойцов СВО из дальних регионов

Путин обсудит с авиакомпаниями доставку гумпомощи на СВО из дальних регионов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с российскими авиакомпаниями предложения о доставке гуманитарной помощи, а также необходимых вещей для бойцов в зоне специальной военной операции из дальних регионов России.
После возложения цветов к памятнику Минина и Пожарского в честь Дня народного единства Путин побеседовал с молодежью. Один из участников с Камчатского края рассказал президенту об инициативе неравнодушных людей доставлять из дальних регионов гуманитарную помощь и необходимые приспособления для участников СВО, таких как маскировочные сети и окопные свечи. Авиакомпания "Аэрофлот" уже оказывает инициаторам содействие в перевозках при наличии свободного места.
"Я поговорю с ними обязательно", - ответил президент на просьбу молодого человека привлечь к акции другие российские авиакомпаний. Участник встречи пообещал отправить соответствующее письмо от движения "Народный фронт".
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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