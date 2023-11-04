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В США заявили об отсутствии соглашения по гумпаузам в войне Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 04.11.2023
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02:03 04.11.2023 (обновлено: 02:04 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/gumpauza-1907353240.html
В США заявили об отсутствии соглашения по гумпаузам в войне Израиля и ХАМАС
В США заявили об отсутствии соглашения по гумпаузам в войне Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 04.11.2023
В США заявили об отсутствии соглашения по гумпаузам в войне Израиля и ХАМАС
Договоренности по проведению гуманитарных пауз в рамках палестино-израильского конфликта до сих пор нет, несмотря на желание президента США Джо Байдена, заявил... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T02:03
2023-11-04T02:04
израиль
россия
палестина
джо байден
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Договоренности по проведению гуманитарных пауз в рамках палестино-израильского конфликта до сих пор нет, несмотря на желание президента США Джо Байдена, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. "До сих пор нет договоренности, чтобы сделать это, однако мы работаем чрезвычайно усердно", - сообщил он на спецбрифинге по ситуации в Газе, говоря о возможности организовать гуманитарные паузы. Представитель Белого дома добавил, что договоренность о проведении гуманитарной паузы отсутствует, несмотря на стремление Байдена добиться ее проведения. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231103/izrail-1907284755.html
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израиль, россия, палестина, джо байден, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Палестина, Джо Байден, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В США заявили об отсутствии соглашения по гумпаузам в войне Израиля и ХАМАС

Белый дом: договоренности по гумпаузам в конфликте Израиля и Палестины еще нет

© AP Photo / Hatem MoussaАвтомобиль скорой помощи на КПП "Рафах"
Автомобиль скорой помощи на КПП Рафах - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Автомобиль скорой помощи на КПП "Рафах". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Договоренности по проведению гуманитарных пауз в рамках палестино-израильского конфликта до сих пор нет, несмотря на желание президента США Джо Байдена, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
«
"До сих пор нет договоренности, чтобы сделать это, однако мы работаем чрезвычайно усердно", - сообщил он на спецбрифинге по ситуации в Газе, говоря о возможности организовать гуманитарные паузы.
Представитель Белого дома добавил, что договоренность о проведении гуманитарной паузы отсутствует, несмотря на стремление Байдена добиться ее проведения.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Израиль отвергает возможность прекращения огня без освобождения заложников
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Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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ИзраильРоссияПалестинаДжо БайденВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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