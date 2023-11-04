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Чернышенко рассказал о популярности портала "Госуслуги" среди россиян - РИА Новости, 04.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
13:54 04.11.2023 (обновлено: 15:08 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/gosuslugi-1907421839.html
Чернышенко рассказал о популярности портала "Госуслуги" среди россиян
Чернышенко рассказал о популярности портала "Госуслуги" среди россиян - РИА Новости, 04.11.2023
Чернышенко рассказал о популярности портала "Госуслуги" среди россиян
Более 110 миллионов россиян пользуются порталом "Госуслуги" и ежедневно получают миллионы различных услуг, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на открытии РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T13:54
2023-11-04T15:08
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более 110 миллионов россиян пользуются порталом "Госуслуги" и ежедневно получают миллионы различных услуг, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на открытии павильона "Мир Цифры". "На нашем портале Госуслуги уже более 110 миллионов пользователей, которые каждый день получают миллионы различных государственных услуг", - сказал Чернышенко. Он добавил, что правительство продолжит делать эту работу, чтобы по всей стране была возможность доступа к быстрому интернету, государственным цифровых услугам. По словам вице-премьера, использование цифровых услуг должно быть легким, незаметным и удобным. Он также отметил, что Россия по международным рейтингам входит в десятку стран по уровню цифровой трансформации и "это не предел, потому что мы будем продолжать совершенствоваться". Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября по 17 марта в Москве на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на выставке представят , например, итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.
https://ria.ru/20231026/gosuslugi-1905400095.html
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Чернышенко на открытии павильона “Мир Цифры”
Более 110 миллионов россиян пользуются порталом “Госуслуги” и ежедневно получают миллионы различных услуг, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на открытии павильона “Мир Цифры”. Он отметил, что Россия по международным рейтингам входит в десятку стран по уровню цифровой трансформации, и “это не предел, потому что мы будем продолжать совершенствоваться”.
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выставка-форум "россия", дмитрий чернышенко
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал о популярности портала "Госуслуги" среди россиян

Чернышенко: более 110 миллионов россиян пользуются порталом "Госуслуги"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на открытии павильона "Мир Цифры" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на открытии павильона Мир Цифры на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на открытии павильона "Мир Цифры" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более 110 миллионов россиян пользуются порталом "Госуслуги" и ежедневно получают миллионы различных услуг, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на открытии павильона "Мир Цифры".
"На нашем портале Госуслуги уже более 110 миллионов пользователей, которые каждый день получают миллионы различных государственных услуг", - сказал Чернышенко.
Он добавил, что правительство продолжит делать эту работу, чтобы по всей стране была возможность доступа к быстрому интернету, государственным цифровых услугам. По словам вице-премьера, использование цифровых услуг должно быть легким, незаметным и удобным.
Он также отметил, что Россия по международным рейтингам входит в десятку стран по уровню цифровой трансформации и "это не предел, потому что мы будем продолжать совершенствоваться".
Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября по 17 марта в Москве на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на выставке представят , например, итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Минцифры планирует запустить робота, заполняющего заявления на "Госуслугах"
26 октября, 14:46
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Дмитрий Чернышенко
 
 
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