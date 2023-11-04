https://ria.ru/20231104/gosuslugi-1907421839.html
Чернышенко рассказал о популярности портала "Госуслуги" среди россиян
Чернышенко рассказал о популярности портала "Госуслуги" среди россиян - РИА Новости, 04.11.2023
Чернышенко рассказал о популярности портала "Госуслуги" среди россиян
Более 110 миллионов россиян пользуются порталом "Госуслуги" и ежедневно получают миллионы различных услуг, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на открытии РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T13:54
2023-11-04T13:54
2023-11-04T15:08
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
дмитрий чернышенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907421196_0:125:3195:1922_1920x0_80_0_0_2617076af5231d3d6700a483d5714983.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более 110 миллионов россиян пользуются порталом "Госуслуги" и ежедневно получают миллионы различных услуг, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на открытии павильона "Мир Цифры". "На нашем портале Госуслуги уже более 110 миллионов пользователей, которые каждый день получают миллионы различных государственных услуг", - сказал Чернышенко. Он добавил, что правительство продолжит делать эту работу, чтобы по всей стране была возможность доступа к быстрому интернету, государственным цифровых услугам. По словам вице-премьера, использование цифровых услуг должно быть легким, незаметным и удобным. Он также отметил, что Россия по международным рейтингам входит в десятку стран по уровню цифровой трансформации и "это не предел, потому что мы будем продолжать совершенствоваться". Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября по 17 марта в Москве на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на выставке представят , например, итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.
https://ria.ru/20231026/gosuslugi-1905400095.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907421196_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_0ac8d7c6e7b4a5bc6c79e27987021641.jpg
Чернышенко на открытии павильона “Мир Цифры”
Более 110 миллионов россиян пользуются порталом “Госуслуги” и ежедневно получают миллионы различных услуг, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на открытии павильона “Мир Цифры”. Он отметил, что Россия по международным рейтингам входит в десятку стран по уровню цифровой трансформации, и “это не предел, потому что мы будем продолжать совершенствоваться”.
2023-11-04T13:54
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выставка-форум "россия", дмитрий чернышенко
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал о популярности портала "Госуслуги" среди россиян
Чернышенко: более 110 миллионов россиян пользуются порталом "Госуслуги"
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более 110 миллионов россиян пользуются порталом "Госуслуги" и ежедневно получают миллионы различных услуг, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на открытии павильона "Мир Цифры".
"На нашем портале Госуслуги уже более 110 миллионов пользователей, которые каждый день получают миллионы различных государственных услуг", - сказал Чернышенко.
Он добавил, что правительство продолжит делать эту работу, чтобы по всей стране была возможность доступа к быстрому интернету, государственным цифровых услугам. По словам вице-премьера, использование цифровых услуг должно быть легким, незаметным и удобным.
Он также отметил, что Россия по международным рейтингам входит в десятку стран по уровню цифровой трансформации и "это не предел, потому что мы будем продолжать совершенствоваться".
Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября по 17 марта в Москве
на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин
, на выставке представят , например, итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ
в различных отраслях.
Минцифры планирует запустить робота, заполняющего заявления на "Госуслугах"