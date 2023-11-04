https://ria.ru/20231104/gosuslugi-1907421839.html

Чернышенко рассказал о популярности портала "Госуслуги" среди россиян

Чернышенко рассказал о популярности портала "Госуслуги" среди россиян - РИА Новости, 04.11.2023

Чернышенко рассказал о популярности портала "Госуслуги" среди россиян

Более 110 миллионов россиян пользуются порталом "Госуслуги" и ежедневно получают миллионы различных услуг, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на открытии РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T13:54

2023-11-04T13:54

2023-11-04T15:08

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более 110 миллионов россиян пользуются порталом "Госуслуги" и ежедневно получают миллионы различных услуг, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на открытии павильона "Мир Цифры". "На нашем портале Госуслуги уже более 110 миллионов пользователей, которые каждый день получают миллионы различных государственных услуг", - сказал Чернышенко. Он добавил, что правительство продолжит делать эту работу, чтобы по всей стране была возможность доступа к быстрому интернету, государственным цифровых услугам. По словам вице-премьера, использование цифровых услуг должно быть легким, незаметным и удобным. Он также отметил, что Россия по международным рейтингам входит в десятку стран по уровню цифровой трансформации и "это не предел, потому что мы будем продолжать совершенствоваться". Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября по 17 марта в Москве на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на выставке представят , например, итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.

https://ria.ru/20231026/gosuslugi-1905400095.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Чернышенко на открытии павильона “Мир Цифры” Более 110 миллионов россиян пользуются порталом “Госуслуги” и ежедневно получают миллионы различных услуг, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на открытии павильона “Мир Цифры”. Он отметил, что Россия по международным рейтингам входит в десятку стран по уровню цифровой трансформации, и “это не предел, потому что мы будем продолжать совершенствоваться”. 2023-11-04T13:54 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", дмитрий чернышенко