https://ria.ru/20231104/gosperevorot-1907452323.html

Запад не слушал правду России о госперевороте на Украине, заявил Песков

Запад не слушал правду России о госперевороте на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 04.11.2023

Запад не слушал правду России о госперевороте на Украине, заявил Песков

Все объяснения РФ насчет госпереворота на Украине в 2014 году на Западе утыкались в бетонную стену, эту правду не хотели слушать, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T16:15

2023-11-04T16:15

2023-11-04T16:51

россия

украина

дмитрий песков

донбасс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907463212_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_cad11d4d6e04b5dcc1e11f83bce95e77.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Все объяснения РФ насчет госпереворота на Украине в 2014 году на Западе утыкались в бетонную стену, эту правду не хотели слушать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы рассказывали, что это ничто иное как переворот, силовой переворот на Украине, нелегитимный, это нарушение всех устоев международного права.... Все наши объяснения, они утыкались в стенку бетонную, и когда мы кричали, – "опомнитесь", президент Порошенко отдал приказ своим танкам и пушкам стрелять по Донбассу, он использует армию против своего населения, против своих людей. И это не хотели слушать. Эту правду не хотели слушать. Её не хотели слушать восемь лет", - сказал Песков в своём выступлении на форуме "Знание".Он отметил, что на Западе в 2014 году говорили вместо этого о приходе нового демократического руководства на Украину, о демократическом процессе," говорили о зверствах силовиков Януковича, которые разгоняют несчастных мирных демонстрантов". Песков подчеркнул, что лишь потом представитель Государственного департамента Витория Нуланд в интервью CNN призналась, что США с 1991 года потратили 5 миллиардов долларов на то, чтобы "помочь более сильному демократическому правительству прийти к власти на Украине".

https://ria.ru/20231104/voyna-1907451870.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, дмитрий песков, донбасс