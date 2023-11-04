Запад не слушал правду России о госперевороте на Украине, заявил Песков
Песков: правду России о перевороте на Украине в 2014 году на Западе не слушали
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Все объяснения РФ насчет госпереворота на Украине в 2014 году на Западе утыкались в бетонную стену, эту правду не хотели слушать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Мы рассказывали, что это ничто иное как переворот, силовой переворот на Украине, нелегитимный, это нарушение всех устоев международного права.... Все наши объяснения, они утыкались в стенку бетонную, и когда мы кричали, – "опомнитесь", президент Порошенко отдал приказ своим танкам и пушкам стрелять по Донбассу, он использует армию против своего населения, против своих людей. И это не хотели слушать. Эту правду не хотели слушать. Её не хотели слушать восемь лет", - сказал Песков в своём выступлении на форуме "Знание".
Он отметил, что на Западе в 2014 году говорили вместо этого о приходе нового демократического руководства на Украину, о демократическом процессе," говорили о зверствах силовиков Януковича, которые разгоняют несчастных мирных демонстрантов". Песков подчеркнул, что лишь потом представитель Государственного департамента Витория Нуланд в интервью CNN призналась, что США с 1991 года потратили 5 миллиардов долларов на то, чтобы "помочь более сильному демократическому правительству прийти к власти на Украине".