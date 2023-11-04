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Запад не слушал правду России о госперевороте на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 04.11.2023
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16:15 04.11.2023 (обновлено: 16:51 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/gosperevorot-1907452323.html
Запад не слушал правду России о госперевороте на Украине, заявил Песков
Запад не слушал правду России о госперевороте на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 04.11.2023
Запад не слушал правду России о госперевороте на Украине, заявил Песков
Все объяснения РФ насчет госпереворота на Украине в 2014 году на Западе утыкались в бетонную стену, эту правду не хотели слушать, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T16:15
2023-11-04T16:51
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Все объяснения РФ насчет госпереворота на Украине в 2014 году на Западе утыкались в бетонную стену, эту правду не хотели слушать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.&quot;Мы рассказывали, что это ничто иное как переворот, силовой переворот на Украине, нелегитимный, это нарушение всех устоев международного права.... Все наши объяснения, они утыкались в стенку бетонную, и когда мы кричали, – &quot;опомнитесь&quot;, президент Порошенко отдал приказ своим танкам и пушкам стрелять по Донбассу, он использует армию против своего населения, против своих людей. И это не хотели слушать. Эту правду не хотели слушать. Её не хотели слушать восемь лет&quot;, - сказал Песков в своём выступлении на форуме &quot;Знание&quot;.Он отметил, что на Западе в 2014 году говорили вместо этого о приходе нового демократического руководства на Украину, о демократическом процессе," говорили о зверствах силовиков Януковича, которые разгоняют несчастных мирных демонстрантов". Песков подчеркнул, что лишь потом представитель Государственного департамента Витория Нуланд в интервью CNN призналась, что США с 1991 года потратили 5 миллиардов долларов на то, чтобы "помочь более сильному демократическому правительству прийти к власти на Украине".
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россия, украина, дмитрий песков, донбасс
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Донбасс
Запад не слушал правду России о госперевороте на Украине, заявил Песков

Песков: правду России о перевороте на Украине в 2014 году на Западе не слушали

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Все объяснения РФ насчет госпереворота на Украине в 2014 году на Западе утыкались в бетонную стену, эту правду не хотели слушать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«

"Мы рассказывали, что это ничто иное как переворот, силовой переворот на Украине, нелегитимный, это нарушение всех устоев международного права.... Все наши объяснения, они утыкались в стенку бетонную, и когда мы кричали, – "опомнитесь", президент Порошенко отдал приказ своим танкам и пушкам стрелять по Донбассу, он использует армию против своего населения, против своих людей. И это не хотели слушать. Эту правду не хотели слушать. Её не хотели слушать восемь лет", - сказал Песков в своём выступлении на форуме "Знание".

Он отметил, что на Западе в 2014 году говорили вместо этого о приходе нового демократического руководства на Украину, о демократическом процессе," говорили о зверствах силовиков Януковича, которые разгоняют несчастных мирных демонстрантов". Песков подчеркнул, что лишь потом представитель Государственного департамента Витория Нуланд в интервью CNN призналась, что США с 1991 года потратили 5 миллиардов долларов на то, чтобы "помочь более сильному демократическому правительству прийти к власти на Украине".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме Россия на ВДНХ
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