https://ria.ru/20231104/gosnagrady-1907443630.html

В День народного единства 29 жителей КЧР удостоены госнаград

В День народного единства 29 жителей КЧР удостоены госнаград - РИА Новости, 04.11.2023

В День народного единства 29 жителей КЧР удостоены госнаград

В Карачаево-Черкесии 29 жителей региона получили государственные награды, сообщил в своем телеграм-канале глава КЧР Рашид Темрезов. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T15:30

2023-11-04T15:30

2023-11-04T15:30

карачаево-черкесская республика

общество

россия

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 4 ноя – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии 29 жителей региона получили государственные награды, сообщил в своем телеграм-канале глава КЧР Рашид Темрезов. В Карачаево-Черкесии вручение государственных наград приурочили к празднованию Дня народного единства. Звания "заслуженный работник" удостоены 27 жителей республики, трудящихся в различных сферах – строительстве, социальной защите, физической культуре, сельском хозяйстве, здравоохранении и культуре. Глава КЧР также вручил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени руководителю фармкомпании "Флора Кавказа" Азрет-Али Боташеву. Благодарности президента России удостоен зампредседателя правительства КЧР Евгений Гордиенко. Темрезов поблагодарил каждого жителя республики за труд на благо Родины. "Единство нашего народа, консолидация вокруг общей национальной идеи – это всегда было главным условием для сильного и развитого государства. Только вместе мы сильны, когда каждый своим трудом или ратной доблестью вносит свой личный вклад в укрепление нашей Родины, в ее стабильность и развитие", - написал Темрезов.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, рашид темрезов