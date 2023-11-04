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В День народного единства 29 жителей КЧР удостоены госнаград - РИА Новости, 04.11.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
15:30 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/gosnagrady-1907443630.html
В День народного единства 29 жителей КЧР удостоены госнаград
В День народного единства 29 жителей КЧР удостоены госнаград - РИА Новости, 04.11.2023
В День народного единства 29 жителей КЧР удостоены госнаград
В Карачаево-Черкесии 29 жителей региона получили государственные награды, сообщил в своем телеграм-канале глава КЧР Рашид Темрезов. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T15:30
2023-11-04T15:30
карачаево-черкесская республика
общество
россия
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 4 ноя – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии 29 жителей региона получили государственные награды, сообщил в своем телеграм-канале глава КЧР Рашид Темрезов. В Карачаево-Черкесии вручение государственных наград приурочили к празднованию Дня народного единства. Звания "заслуженный работник" удостоены 27 жителей республики, трудящихся в различных сферах – строительстве, социальной защите, физической культуре, сельском хозяйстве, здравоохранении и культуре. Глава КЧР также вручил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени руководителю фармкомпании "Флора Кавказа" Азрет-Али Боташеву. Благодарности президента России удостоен зампредседателя правительства КЧР Евгений Гордиенко. Темрезов поблагодарил каждого жителя республики за труд на благо Родины. "Единство нашего народа, консолидация вокруг общей национальной идеи – это всегда было главным условием для сильного и развитого государства. Только вместе мы сильны, когда каждый своим трудом или ратной доблестью вносит свой личный вклад в укрепление нашей Родины, в ее стабильность и развитие", - написал Темрезов.
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общество, россия, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Общество, Россия, Рашид Темрезов

В День народного единства 29 жителей КЧР удостоены госнаград

© Фото : Пресс-служба главы и правительства КЧРВ День народного единства глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил Благодарности Президента России и государственные награды жителям республики, которые внесли значительный вклад в развитие Карачаево-Черкесии
В День народного единства глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил Благодарности Президента России и государственные награды жителям республики, которые внесли значительный вклад в развитие Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Фото : Пресс-служба главы и правительства КЧР
В День народного единства глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил Благодарности Президента России и государственные награды жителям республики, которые внесли значительный вклад в развитие Карачаево-Черкесии
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 4 ноя – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии 29 жителей региона получили государственные награды, сообщил в своем телеграм-канале глава КЧР Рашид Темрезов.
В Карачаево-Черкесии вручение государственных наград приурочили к празднованию Дня народного единства. Звания "заслуженный работник" удостоены 27 жителей республики, трудящихся в различных сферах – строительстве, социальной защите, физической культуре, сельском хозяйстве, здравоохранении и культуре.
Глава КЧР также вручил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени руководителю фармкомпании "Флора Кавказа" Азрет-Али Боташеву. Благодарности президента России удостоен зампредседателя правительства КЧР Евгений Гордиенко.
Темрезов поблагодарил каждого жителя республики за труд на благо Родины.
«
"Единство нашего народа, консолидация вокруг общей национальной идеи – это всегда было главным условием для сильного и развитого государства. Только вместе мы сильны, когда каждый своим трудом или ратной доблестью вносит свой личный вклад в укрепление нашей Родины, в ее стабильность и развитие", - написал Темрезов.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаОбществоРоссияРашид Темрезов
 
 
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