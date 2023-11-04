В День народного единства 29 жителей КЧР удостоены госнаград
© Фото : Пресс-служба главы и правительства КЧРВ День народного единства глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил Благодарности Президента России и государственные награды жителям республики, которые внесли значительный вклад в развитие Карачаево-Черкесии
© Фото : Пресс-служба главы и правительства КЧР
В День народного единства глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил Благодарности Президента России и государственные награды жителям республики, которые внесли значительный вклад в развитие Карачаево-Черкесии
ЧЕРКЕССК, 4 ноя – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии 29 жителей региона получили государственные награды, сообщил в своем телеграм-канале глава КЧР Рашид Темрезов.
В Карачаево-Черкесии вручение государственных наград приурочили к празднованию Дня народного единства. Звания "заслуженный работник" удостоены 27 жителей республики, трудящихся в различных сферах – строительстве, социальной защите, физической культуре, сельском хозяйстве, здравоохранении и культуре.
Глава КЧР также вручил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени руководителю фармкомпании "Флора Кавказа" Азрет-Али Боташеву. Благодарности президента России удостоен зампредседателя правительства КЧР Евгений Гордиенко.
Темрезов поблагодарил каждого жителя республики за труд на благо Родины.
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"Единство нашего народа, консолидация вокруг общей национальной идеи – это всегда было главным условием для сильного и развитого государства. Только вместе мы сильны, когда каждый своим трудом или ратной доблестью вносит свой личный вклад в укрепление нашей Родины, в ее стабильность и развитие", - написал Темрезов.