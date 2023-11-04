https://ria.ru/20231104/gaz-1907381463.html
Любинский оценил реакцию Вены на решение Киева по транзиту российского газа
Любинский оценил реакцию Вены на решение Киева по транзиту российского газа - РИА Новости, 04.11.2023
Любинский оценил реакцию Вены на решение Киева по транзиту российского газа
Даже если Вена попыталась бы повлиять на решение Киева о транзите российского газа в Европу, вряд ли ее услышали бы, заявил РИА Новости посол РФ в Австрии... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T10:12
2023-11-04T10:12
2023-11-04T10:12
политика
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ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Даже если Вена попыталась бы повлиять на решение Киева о транзите российского газа в Европу, вряд ли ее услышали бы, заявил РИА Новости посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.Ранее глава "Нафтогаза" заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце следующего года."Большое сомнение, что у Вены в принципе есть реальная возможность быть услышанной на Банковой в Киеве, даже если бы желание повлиять на принимаемые там решения возникло бы", - сказал посол.При этом, по его словам, заявления из Киева вызвали в Вене достаточно острую реакцию."В прессе прозвучало немало нервных оценок. По линии коалиционного правительства в лице Минэнерго тем не менее как мантра повторяется задача снижения энергозависимости от Москвы до 2027 года. Ведущий энергоконцерн OMV успокоительно рапортует о предпринимаемых шагах и неких намечающихся успехах на этом пути. Но во всех этих громких заверениях умалчивается главное, а именно – "цена вопроса", то есть во что все это обошлось бы собственным гражданам - налогоплательщикам", - отметил дипломат.Он напомнил, что "поставки российского газа по приемлемым, разумным ценам на протяжении свыше полувека абсолютно надежно во многом обеспечивали достойный уровень развития экономики Австрии и благосостояния австрийского общества"."Мы добросовестно выполняли все обязательства, которые договорно закреплены вплоть до 2040 года. И если Вена своими руками ведет дело к подрыву основы материального благополучия собственного населения, особенно в условиях рецессии экономики, то это – вопрос к правительству Австрии", - заключил Любинский.В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20231029/gaz-1905983204.html
https://ria.ru/20231104/avstriya-1907371056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий любинский, украина, нафтогаз украины
Политика, Дмитрий Любинский, Украина, Нафтогаз Украины
Любинский оценил реакцию Вены на решение Киева по транзиту российского газа
Любинский: Вену не услышали бы, если бы она не поддержала решение Киева по газу
ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Даже если Вена попыталась бы повлиять на решение Киева о транзите российского газа в Европу, вряд ли ее услышали бы, заявил РИА Новости посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.
Ранее глава "Нафтогаза
" заявил, что Украина
не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце следующего года.
"Большое сомнение, что у Вены в принципе есть реальная возможность быть услышанной на Банковой в Киеве, даже если бы желание повлиять на принимаемые там решения возникло бы", - сказал посол.
При этом, по его словам, заявления из Киева вызвали в Вене достаточно острую реакцию.
Названы последствия разрыва договора России и Украины о транзите газа
"В прессе прозвучало немало нервных оценок. По линии коалиционного правительства в лице Минэнерго
тем не менее как мантра повторяется задача снижения энергозависимости от Москвы
до 2027 года. Ведущий энергоконцерн OMV
успокоительно рапортует о предпринимаемых шагах и неких намечающихся успехах на этом пути. Но во всех этих громких заверениях умалчивается главное, а именно – "цена вопроса", то есть во что все это обошлось бы собственным гражданам - налогоплательщикам", - отметил дипломат.
Он напомнил, что "поставки российского газа по приемлемым, разумным ценам на протяжении свыше полувека абсолютно надежно во многом обеспечивали достойный уровень развития экономики Австрии и благосостояния австрийского общества".
"Мы добросовестно выполняли все обязательства, которые договорно закреплены вплоть до 2040 года. И если Вена своими руками ведет дело к подрыву основы материального благополучия собственного населения, особенно в условиях рецессии экономики, то это – вопрос к правительству Австрии", - заключил Любинский.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Нейтралитет Австрии остался в прошлом, заявил посол России