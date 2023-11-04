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ЕС остался вне дипломатических процессов по Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 04.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/es-1907413737.html
ЕС остался вне дипломатических процессов по Украине, заявил Эрдоган
ЕС остался вне дипломатических процессов по Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 04.11.2023
ЕС остался вне дипломатических процессов по Украине, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ЕС остался вне дипломатических процессов по Украине, доверие Анкары к Брюсселю пошатнулось. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T13:17
2023-11-04T13:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
реджеп тайип эрдоган
турция
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АНКАРА, 4 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ЕС остался вне дипломатических процессов по Украине, доверие Анкары к Брюсселю пошатнулось. Президент Турции призвал обратить внимание, что Европейский союз сейчас находится на стороне Израиля в конфликте с Палестиной и при этом находится вне дипломатических процессов в конфликте России и Украины. "К сожалению, наше доверие к Европейскому союзу пошатнулось", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Астаны. По его словам, руководство Европейского Союза должно, прежде всего, задуматься над вопросом доверия к международному праву и универсальным ценностям, о которых они говорят при каждом удобном случае. "Они должны объяснить, где они находятся в то время, когда наносятся удары по больницам, когда убивают мирных жителей в лагерях беженцев, когда Израиль извергает смерть на места отправления культа, школы и рынки. Они должны отчитаться перед народами, которые они представляют, почему они не смогли предложить израильской администрации соблюдать международное право и права человека во время своих визитов в Израиль. Я спрашиваю, каков план решения проблемы у администрации Европейского Союза? В том, чтобы включить в мирную конференцию только Израиль и навязать ему то, что он скажет в качестве решения? Подготовить почву для полной оккупации Израилем палестинских территорий и фактически положить конец существованию Палестины? Было бы неправильно даже думать, что встреча, на которой стороны не собраны вместе, может служить миру. Сейчас не время для шума, сейчас время для защиты человеческой жизни и права на жизнь", - сказал турецкий лидер. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20231104/ukraina-1907017273.html
https://ria.ru/20231028/ukraina-1905786126.html
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в мире, украина, реджеп тайип эрдоган, турция, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Евросоюз
ЕС остался вне дипломатических процессов по Украине, заявил Эрдоган

Эрдоган: Евросоюз остался вне дипломатических процессов по конфликту на Украине

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 4 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ЕС остался вне дипломатических процессов по Украине, доверие Анкары к Брюсселю пошатнулось.
Президент Турции призвал обратить внимание, что Европейский союз сейчас находится на стороне Израиля в конфликте с Палестиной и при этом находится вне дипломатических процессов в конфликте России и Украины. "К сожалению, наше доверие к Европейскому союзу пошатнулось", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Астаны.
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По его словам, руководство Европейского Союза должно, прежде всего, задуматься над вопросом доверия к международному праву и универсальным ценностям, о которых они говорят при каждом удобном случае.
"Они должны объяснить, где они находятся в то время, когда наносятся удары по больницам, когда убивают мирных жителей в лагерях беженцев, когда Израиль извергает смерть на места отправления культа, школы и рынки. Они должны отчитаться перед народами, которые они представляют, почему они не смогли предложить израильской администрации соблюдать международное право и права человека во время своих визитов в Израиль. Я спрашиваю, каков план решения проблемы у администрации Европейского Союза? В том, чтобы включить в мирную конференцию только Израиль и навязать ему то, что он скажет в качестве решения? Подготовить почву для полной оккупации Израилем палестинских территорий и фактически положить конец существованию Палестины? Было бы неправильно даже думать, что встреча, на которой стороны не собраны вместе, может служить миру. Сейчас не время для шума, сейчас время для защиты человеческой жизни и права на жизнь", - сказал турецкий лидер.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияЕвросоюз
 
 
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