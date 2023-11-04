https://ria.ru/20231104/es-1907413737.html

ЕС остался вне дипломатических процессов по Украине, заявил Эрдоган

ЕС остался вне дипломатических процессов по Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 04.11.2023

ЕС остался вне дипломатических процессов по Украине, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ЕС остался вне дипломатических процессов по Украине, доверие Анкары к Брюсселю пошатнулось. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T13:17

2023-11-04T13:17

2023-11-04T13:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

реджеп тайип эрдоган

турция

евросоюз

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АНКАРА, 4 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ЕС остался вне дипломатических процессов по Украине, доверие Анкары к Брюсселю пошатнулось. Президент Турции призвал обратить внимание, что Европейский союз сейчас находится на стороне Израиля в конфликте с Палестиной и при этом находится вне дипломатических процессов в конфликте России и Украины. "К сожалению, наше доверие к Европейскому союзу пошатнулось", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Астаны. По его словам, руководство Европейского Союза должно, прежде всего, задуматься над вопросом доверия к международному праву и универсальным ценностям, о которых они говорят при каждом удобном случае. "Они должны объяснить, где они находятся в то время, когда наносятся удары по больницам, когда убивают мирных жителей в лагерях беженцев, когда Израиль извергает смерть на места отправления культа, школы и рынки. Они должны отчитаться перед народами, которые они представляют, почему они не смогли предложить израильской администрации соблюдать международное право и права человека во время своих визитов в Израиль. Я спрашиваю, каков план решения проблемы у администрации Европейского Союза? В том, чтобы включить в мирную конференцию только Израиль и навязать ему то, что он скажет в качестве решения? Подготовить почву для полной оккупации Израилем палестинских территорий и фактически положить конец существованию Палестины? Было бы неправильно даже думать, что встреча, на которой стороны не собраны вместе, может служить миру. Сейчас не время для шума, сейчас время для защиты человеческой жизни и права на жизнь", - сказал турецкий лидер. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20231104/ukraina-1907017273.html

https://ria.ru/20231028/ukraina-1905786126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, реджеп тайип эрдоган, турция, евросоюз