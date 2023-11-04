https://ria.ru/20231104/erdogan-1907418023.html

Анкара придает большое значение саммиту ОИС, заявил Эрдоган

Анкара придает большое значение саммиту ОИС, заявил Эрдоган - РИА Новости, 04.11.2023

Анкара придает большое значение саммиту ОИС, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара придает большое значение предстоящему саммиту Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T13:38

2023-11-04T13:38

2023-11-04T13:38

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россия

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владимир путин

реджеп тайип эрдоган

хамас

организация исламского сотрудничества

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АНКАРА, 4 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара придает большое значение предстоящему саммиту Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде для поисков путей урегулирования палестино-израильского конфликта. "Я придаю большое значение Эр-Риядскому саммиту Организации исламского сотрудничества. В Эр-Рияде мы не только будем добиваться прекращения огня, но и проведем предварительные исследования того, что должно произойти в рамках этого прекращения огня с точки зрения процедуры и что должно произойти по существу. На саммите мы сделаем свои презентации по этой процедуре-принципам и, соответственно, будем надеяться на создание условий для прекращения огня", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Астаны. По его словам, здесь очень важна позиция стран-членов Организации исламского сотрудничества. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231104/erdogan-1907417215.html

https://ria.ru/20231103/uregulirovanie-1907115820.html

израиль

россия

анкара (провинция)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, анкара (провинция), владимир путин, реджеп тайип эрдоган, хамас, организация исламского сотрудничества, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году