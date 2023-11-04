https://ria.ru/20231104/erdogan-1907417215.html

Эрдоган назвал Нетаньяху популистом

Эрдоган назвал Нетаньяху популистом - РИА Новости, 04.11.2023

Эрдоган назвал Нетаньяху популистом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху популистом, по его словам, он потерял поддержку израильского народа. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T13:34

2023-11-04T13:34

2023-11-04T13:34

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АНКАРА, 4 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху популистом, по его словам, он потерял поддержку израильского народа. "Нетаньяху - это человек, который потерял поддержку своих граждан, который привлек к себе и отпор израильского народа. Он хочет найти поддержку своим массовым убийствам, цитируя Тору и используя религиозные термины. То, что делает этот человек, - чисто пиар-работа, популистский подход. Израильская администрация систематически узурпирует дома, улицы, рабочие места и жизненное пространство палестинцев. Подписываются документы, не дающие им права на жизнь. Широкое распространение получила оккупация, при которой в домах палестинцев селятся оккупанты, называемые поселенцами", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Астаны. По его словам, в Европе "пишется история двойных стандартов, беспринципности и беззакония". "…Что заставляет их не обращать внимания на трупы младенцев, выстроившихся в ряд? Что заставляет Европу быть настолько слепой, чтобы не видеть бомбы, падающие на Газу? Что это за долг, который заставляет ее не замечать уродливых, бесчеловечных расправ? Если, не дай Бог, завтра в какой-нибудь европейской стране произойдет подобная резня, Европейский Союз займет позицию в зависимости от того, есть ли у него долг перед виновником резни или нет. Мы хорошо знаем, что произошло в прошлом в Боснии и Сребренице, в самом сердце Европы, и как европейские страны молчали и закрывали глаза на эту резню, точно так же, как и сегодня", - подчеркнул турецкий лидер. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231104/erdogan-1907414654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, европа, россия, реджеп тайип эрдоган, биньямин нетаньяху, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году