https://ria.ru/20231104/energetika-1907446803.html
Шульгинов рассказал о гибкой экспортной пошлине в электроэнергетике
Шульгинов рассказал о гибкой экспортной пошлине в электроэнергетике - РИА Новости, 04.11.2023
Шульгинов рассказал о гибкой экспортной пошлине в электроэнергетике
Окончательного решения по выводу электроэнергии из-под гибкой экспортной пошлины пока нет, идет работа с учетом того, что компания "Интер РАО" договорилась с... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T15:47
2023-11-04T15:47
2023-11-04T15:47
выставка-форум "россия"
экономика
россия
китай
монголия
алексей сазанов
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Окончательного решения по выводу электроэнергии из-под гибкой экспортной пошлины пока нет, идет работа с учетом того, что компания "Интер РАО" договорилась с контрагентами, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. "Окончательное решение не принято. Пока работа идёт с учетом того, что компания договорилась с контрагентами", - сказал он в кулуарах экспозиции Минэнерго РФ "Энергия жизни" в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Представитель "Интер РАО" Александра Панина в сентябре сказала журналистам, что компания рассматривает возможность обратиться к правительству с просьбой исключить энергетику из перечня товаров, на которые распространяются экспортные пошлины. Минэнерго РФ поддержало эту инициативу. Позднее, в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Минфин получил обращение "Интер РАО" о выводе электроэнергии из-под гибкой экспортной пошлины, изучает экономику и контракты. Российское правительство с 1 октября и до конца 2024 года ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Под гибкую пошлину, в частности, попал экспорт электроэнергии в дальнее зарубежье. Гибкая пошлина составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей - 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей - 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% будет применяться при курсе выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется. На фоне введения такой пошлины "Интер РАО" в конце сентября предложило своим контрагентам, которые не входят в ЕАЭС, повысить стоимости на экспортируемую электроэнергию на 7% с 1 октября, в противном случае компания будет вынуждена ограничить, либо вовсе прекратить поставки. Панина поясняла, что речь идет о Китае, Монголии, Азербайджане, Южной Осетии. Позднее в компании сообщили, что договорились с Монголией и Китаем об увеличении цены на экспорт электроэнергии с октября на 7%. По словам Паниной, рост цены электроэнергии для Китая не изменит рентабельность "Интер РАО", деньги от продаж пойдут в бюджет.
https://ria.ru/20231011/putin-1902049524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, монголия, алексей сазанов, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии), евразийский экономический союз
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Китай, Монголия, Алексей Сазанов, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Евразийский экономический союз
Шульгинов рассказал о гибкой экспортной пошлине в электроэнергетике
Минэнерго: решения по выводу электроэнергии из-под гибкой экспортной пошлины нет
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Окончательного решения по выводу электроэнергии из-под гибкой экспортной пошлины пока нет, идет работа с учетом того, что компания "Интер РАО" договорилась с контрагентами, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
"Окончательное решение не принято. Пока работа идёт с учетом того, что компания договорилась с контрагентами", - сказал он в кулуарах экспозиции Минэнерго РФ "Энергия жизни" в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
Российские энергетики выполняют все обязательства, заявил Путин
Представитель "Интер РАО" Александра Панина в сентябре сказала журналистам, что компания рассматривает возможность обратиться к правительству с просьбой исключить энергетику из перечня товаров, на которые распространяются экспортные пошлины. Минэнерго РФ поддержало эту инициативу.
Позднее, в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов
сообщил, что Минфин п
олучил обращение "Интер РАО" о выводе электроэнергии из-под гибкой экспортной пошлины, изучает экономику и контракты.
Российское правительство с 1 октября и до конца 2024 года ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Под гибкую пошлину, в частности, попал экспорт электроэнергии в дальнее зарубежье. Гибкая пошлина составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей - 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей - 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% будет применяться при курсе выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.
На фоне введения такой пошлины "Интер РАО" в конце сентября предложило своим контрагентам, которые не входят в ЕАЭС
, повысить стоимости на экспортируемую электроэнергию на 7% с 1 октября, в противном случае компания будет вынуждена ограничить, либо вовсе прекратить поставки. Панина поясняла, что речь идет о Китае
, Монголии
, Азербайджане
, Южной Осетии
. Позднее в компании сообщили, что договорились с Монголией и Китаем об увеличении цены на экспорт электроэнергии с октября на 7%. По словам Паниной, рост цены электроэнергии для Китая не изменит рентабельность "Интер РАО", деньги от продаж пойдут в бюджет.
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