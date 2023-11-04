https://ria.ru/20231104/ekonomika-1907452597.html

Песков заявил о прогнозе роста российской экономики

Песков заявил о прогнозе роста российской экономики - РИА Новости, 04.11.2023

Песков заявил о прогнозе роста российской экономики

Российская экономика не порвана в клочья, наоборот - прогнозируется ее рост, что великолепно и даже неожиданно для самого правительства, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T16:18

2023-11-04T16:18

2023-11-04T16:56

экономика

россия

выставка-форум "россия"

цены на нефть

сша

дмитрий песков

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

российское общество "знание"

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российская экономика не порвана в клочья, наоборот - прогнозируется ее рост, что великолепно и даже неожиданно для самого правительства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Знаменитые слова президента США (Джо) Байдена. Их правда. О том, что экономика России "порвана в клочья", рубля больше нет и так далее, и тому подобное. Нет. Нет", - сказал он на мероприятии Российского общества "Знание" на международной выставке-форуме "Россия"."Несмотря на всю сложнейшую ситуацию за последний год и девять месяцев, я имею в виду время СВО и введение против нас беспрецедентных, никогда не встречавшихся в мире санкций, нашему правительству удалось не просто стабилизировать ситуацию. Сейчас наше Минэкономразвития прогнозирует по итогам этого года рост в 2,8%, рост нашей экономики. И это великолепно. Это великолепно, и причем это во многом, наверное, даже неожиданно для того же правительства", - отметил Песков.Он напомнил, что в апреле Минэкономразвития давало прогноз в 1,2% роста.Песков назвал это титанической, филигранной работой, которая имеет кумулятивный эффект, потому что результат экономической политики и принимаемых мер не носит сиюминутного характера."Результат становится понятным в перспективе. И вот сейчас понятно, что все, все, что делали, абсолютно правильно. И мы уверенно идем вперед", - сказал он.

https://ria.ru/20231104/sila-1907453412.html

https://ria.ru/20231104/gosperevorot-1907452323.html

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экономика, россия, цены на нефть, сша, дмитрий песков, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), российское общество "знание", вднх, выставка-форум "россия"