https://ria.ru/20231104/doshkolniki-1907370760.html
Дошкольники из Запорожской области передали военным поздравления с 4 ноября
Дошкольники из Запорожской области передали военным поздравления с 4 ноября - РИА Новости, 04.11.2023
Дошкольники из Запорожской области передали военным поздравления с 4 ноября
Дошкольники города Энергодар Запорожской области впервые передали бойцам Вооруженных сил России рисунки и поздравления в честь празднования Дня народного... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T09:06
2023-11-04T09:06
2023-11-04T12:11
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Дошкольники города Энергодар Запорожской области впервые передали бойцам Вооруженных сил России рисунки и поздравления в честь празднования Дня народного единства, рассказала журналистам начальник отдела молодежной политики физической культуры и спорта города Энергодар Ульяна Коробчук. Она пояснила, что рисунки и письма с поздравлениями адресованными бойцам ВС РФ на запорожском направлении были переданы через общественников. Рисунки представляют собой изображения рукопожатия как символа единства. "Ранее такого не было именно с детками младшего возраста, потому что их эмоции они не поддельные, они искренние. И вот это объединение всегда греет душу, ребята, которые находятся сейчас на передовой. Я думаю, что это тепло поможет им почувствовать вот эту частичку добра и тепла", - сообщила журналистам начальник отдела молодежной политики физической культуры и спорта города Энергодар Ульяна Коробчук. Главный специалист отдела молодежной политики физической культуры и спорта города Энергодар Михаил Топорков отметил, что акция призвана укрепить связь между военными и местным населением Запорожской области, а также показать им, что они находятся плечом к плечу в это трудное время. "Население понимает где защитники! За этот период времени люди намного больше поняли, кто защищает нас, а кто против нас. Сейчас уровень поддержки большой, можно сказать, что колоссальный. Со всех сторон нас поддерживают!" - сказал он.
https://ria.ru/20231103/putin-1907270124.html
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Дошкольники из Энергодара передают российским бойцам рисунки в честь Дня народного единства
Дошкольники из Энергодара Запорожской области впервые передали российским бойцам рисунки и поздравления в честь Дня народного единства
2023-11-04T09:06
true
PT2M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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энергодар, запорожская область, россия, общество
Энергодар, Запорожская область, Россия, Общество
Дошкольники из Запорожской области передали военным поздравления с 4 ноября
Дошкольники из Энергодара впервые передали военным поздравления с 4 ноября
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Дошкольники города Энергодар Запорожской области впервые передали бойцам Вооруженных сил России рисунки и поздравления в честь празднования Дня народного единства, рассказала журналистам начальник отдела молодежной политики физической культуры и спорта города Энергодар Ульяна Коробчук.
Она пояснила, что рисунки и письма с поздравлениями адресованными бойцам ВС РФ на запорожском направлении были переданы через общественников. Рисунки представляют собой изображения рукопожатия как символа единства.
«
"Ранее такого не было именно с детками младшего возраста, потому что их эмоции они не поддельные, они искренние. И вот это объединение всегда греет душу, ребята, которые находятся сейчас на передовой. Я думаю, что это тепло поможет им почувствовать вот эту частичку добра и тепла", - сообщила журналистам начальник отдела молодежной политики физической культуры и спорта города Энергодар Ульяна Коробчук.
Главный специалист отдела молодежной политики физической культуры и спорта города Энергодар Михаил Топорков отметил, что акция призвана укрепить связь между военными и местным населением Запорожской области, а также показать им, что они находятся плечом к плечу в это трудное время.
"Население понимает где защитники! За этот период времени люди намного больше поняли, кто защищает нас, а кто против нас. Сейчас уровень поддержки большой, можно сказать, что колоссальный. Со всех сторон нас поддерживают!" - сказал он.
Путин ответил на вопрос о необходимости начала СВО