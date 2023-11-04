https://ria.ru/20231104/donbass-1907375969.html

Якутских офтальмологов наградили знаками "За заслуги перед ДНР"

Якутских офтальмологов наградили знаками "За заслуги перед ДНР" - РИА Новости, 04.11.2023

Якутских офтальмологов наградили знаками "За заслуги перед ДНР"

Министр здравоохранения ДНР вручил якутским офтальмологам знаки отличия "За заслуги перед Донецкой Народной Республикой", сообщил РИА Новости главный врач... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T09:32

2023-11-04T09:32

2023-11-04T09:32

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

айсен николаев

общество

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ЯКУТСК, 4 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения ДНР вручил якутским офтальмологам знаки отличия "За заслуги перед Донецкой Народной Республикой", сообщил РИА Новости главный врач республиканской офтальмологической клинической больницы Иван Луцкан. Ранее сообщалось о том, что первая поездка офтальмологов из Якутии в ДНР состоялась в октябре 2022 года. За полгода врачи выполнили почти тысячу операций жителям. В июне 2023 года глава региона Айсен Николаев открыл в подшефном городе Кировское филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Луцкан с группой коллег находится в городе Кировское. Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев наградил якутских офтальмологов. "Вручены знаки отличия "За заслуги перед Донецкой Народной Республикой". Благодарю главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина, министра здравоохранения ДНР Дмитрия Гарцева, всю нашу команду врачей за сплоченную работу в зоне спецоперации. На данный момент у нас проведена 231 операция, проконсультировано более тысячи человек из близлежащих городов и подшефного города Кировское. В связи с большим наплывом пациентов, мы пока не ведем запись иногородних, оставили приоритетную запись для жителей Кировского. Но пациенты, записавшиеся к нам с лета и осени из других городов, в плановом порядке попадают к нам. Мы их консультируем и при необходимости, берем на оперативное лечение", - прокомментировал собеседник агентства. По словам Луцкана, бригада будет работать в Кировском еще две недели. "В эту поездку я посетил близлежащие больницы. Мы обсудили с местными врачами-офтальмологами маршрутизацию, чтобы пациенты были полностью подготовлены и мы могли в короткие сроки оказать помощь", - отметил главный врач. Он добавил, что в составе Украины в городах ДНР модернизация здравоохранения практически не проводилась. Со вхождением в состав Российской Федерации ситуация заметно улучшилась. "Мы готовы помогать нашим коллегам из Донецкой народной республики. В Якутии у нас эта диагностика есть во всех филиалах ЯРОКБ, в отдаленных районах. По детской программе у нас все получили авторефрактокератометры и т.д. Уровень оснащения в Якутии не то, что кратно лучше, а соответствует всем современным стандартам в офтальмологии... А в ДНР, представьте себе, катаракту, которую диагностировали 10 лет назад, она за это время как камень стала... Людям, когда помогаешь, у них слезы на глазах. Одна из последних историй: женщина не видела 8 лет. У нее родился внук. Она не могла его видеть, так как ориентировалась на ощупь. Внуку сейчас 5 лет, и она первые его увидела. Представьте у человека эмоции... Мы работаем, чтобы дарить людям такую радость", - сказал главврач.

https://ria.ru/20231004/kiselev-1900377068.html

https://ria.ru/20221128/studenty-1834799777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, денис пушилин, айсен николаев, общество