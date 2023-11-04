https://ria.ru/20231104/dolg-1907430136.html

Путин поблагодарил общественных деятелей за исполнение гражданского долга

Путин поблагодарил общественных деятелей за исполнение гражданского долга - РИА Новости, 04.11.2023

Путин поблагодарил общественных деятелей за исполнение гражданского долга

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил общественников за то, что они исполняют свой душевный и гражданский долг. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T14:27

2023-11-04T14:27

2023-11-04T14:27

владимир путин

общество

россия

общероссийский народный фронт

день народного единства

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил общественников за то, что они исполняют свой душевный и гражданский долг. Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. Вместе с президентом были представители религиозных объединений России. После возложения глава государства пообщался с собравшимися. "Все, я смотрю, и волонтеры, и спасатели, и Народный Фронт, все активно занимаетесь полезной работой", - сказал Путин. "Здорово. Здорово. Спасибо вам большое. И всем, с кем вы работаете, исполняете свой сердечный, душевный, гражданский долг, всем передайте самые лучшие пожелания и поздравления", - добавил он. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили в 2005 году.

https://ria.ru/20231103/gurtskaya-1907248477.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, общество, россия, общероссийский народный фронт, день народного единства