https://ria.ru/20231104/dolg-1907430136.html
Путин поблагодарил общественных деятелей за исполнение гражданского долга
Путин поблагодарил общественных деятелей за исполнение гражданского долга - РИА Новости, 04.11.2023
Путин поблагодарил общественных деятелей за исполнение гражданского долга
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил общественников за то, что они исполняют свой душевный и гражданский долг. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T14:27
2023-11-04T14:27
2023-11-04T14:27
владимир путин
общество
россия
общероссийский народный фронт
день народного единства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907425537_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_6bc55ef4dc4ef138540ed4520aa47e75.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил общественников за то, что они исполняют свой душевный и гражданский долг. Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. Вместе с президентом были представители религиозных объединений России. После возложения глава государства пообщался с собравшимися. "Все, я смотрю, и волонтеры, и спасатели, и Народный Фронт, все активно занимаетесь полезной работой", - сказал Путин. "Здорово. Здорово. Спасибо вам большое. И всем, с кем вы работаете, исполняете свой сердечный, душевный, гражданский долг, всем передайте самые лучшие пожелания и поздравления", - добавил он. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили в 2005 году.
https://ria.ru/20231103/gurtskaya-1907248477.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907425537_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_de4efeb118c0207b0b13eb2b07471b64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия, общероссийский народный фронт, день народного единства
Владимир Путин, Общество, Россия, Общероссийский народный фронт, День народного единства
Путин поблагодарил общественных деятелей за исполнение гражданского долга
Путин поблагодарил общественников за исполнение душевного и гражданского долга
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил общественников за то, что они исполняют свой душевный и гражданский долг.
Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину
и Дмитрию Пожарскому
на Красной площади в Москве
. Вместе с президентом были представители религиозных объединений России. После возложения глава государства пообщался с собравшимися.
"Все, я смотрю, и волонтеры, и спасатели, и Народный Фронт, все активно занимаетесь полезной работой", - сказал Путин.
"Здорово. Здорово. Спасибо вам большое. И всем, с кем вы работаете, исполняете свой сердечный, душевный, гражданский долг, всем передайте самые лучшие пожелания и поздравления", - добавил он.
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили в 2005 году.
Путин пообещал Гурцкой приехать в центр социальной интеграции