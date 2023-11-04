https://ria.ru/20231104/diplomatiya-1907405711.html

Стены в Европе пользуются большим спросом, чем мосты, заявил Чижов

Стены в Европе пользуются большим спросом, чем мосты, заявил Чижов - РИА Новости, 04.11.2023

Стены в Европе пользуются большим спросом, чем мосты, заявил Чижов

Европа сейчас больна русофобией и стены европейским странам нужнее мостов, заявил на Веронском Евразийском форуме сенатор Владимир Чижов, который 17 лет был... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T12:21

2023-11-04T12:21

2023-11-04T12:21

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россия

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САМАРКАНД (Узбекистан), 4 ноя - РИА Новости. Европа сейчас больна русофобией и стены европейским странам нужнее мостов, заявил на Веронском Евразийском форуме сенатор Владимир Чижов, который 17 лет был постоянным представителем России в Европейском Союзе. "Стены в Европе сейчас пользуются большим спросом, чем мосты", - сказал Чижов, перефразировав цитату Мартина Лютера Кинга "давайте строить мосты, а не стены". "Коллективный Запад должен переболеть нынешним тяжелым недугом русофобии, иначе он рискует надолго оказаться в изоляции на мировой арене", - предупредил дипломат.

https://ria.ru/20231104/evropa-1907326977.html

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Дарья Буймова

европа, россия, владимир чижов, мартин лютер кинг, в мире