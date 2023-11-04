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Стены в Европе пользуются большим спросом, чем мосты, заявил Чижов - РИА Новости, 04.11.2023
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12:21 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/diplomatiya-1907405711.html
Стены в Европе пользуются большим спросом, чем мосты, заявил Чижов
Стены в Европе пользуются большим спросом, чем мосты, заявил Чижов - РИА Новости, 04.11.2023
Стены в Европе пользуются большим спросом, чем мосты, заявил Чижов
Европа сейчас больна русофобией и стены европейским странам нужнее мостов, заявил на Веронском Евразийском форуме сенатор Владимир Чижов, который 17 лет был... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T12:21
2023-11-04T12:21
европа
россия
владимир чижов
мартин лютер кинг
в мире
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САМАРКАНД (Узбекистан), 4 ноя - РИА Новости. Европа сейчас больна русофобией и стены европейским странам нужнее мостов, заявил на Веронском Евразийском форуме сенатор Владимир Чижов, который 17 лет был постоянным представителем России в Европейском Союзе. "Стены в Европе сейчас пользуются большим спросом, чем мосты", - сказал Чижов, перефразировав цитату Мартина Лютера Кинга "давайте строить мосты, а не стены". "Коллективный Запад должен переболеть нынешним тяжелым недугом русофобии, иначе он рискует надолго оказаться в изоляции на мировой арене", - предупредил дипломат.
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европа, россия, владимир чижов, мартин лютер кинг, в мире
Европа, Россия, Владимир Чижов, Мартин Лютер Кинг, В мире
Стены в Европе пользуются большим спросом, чем мосты, заявил Чижов

Чижов: коллективный Запад должен переболеть нынешним тяжелым недугом русофобии

© РИА Новости / Геннадий МельникПостоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов . Архивное фото
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САМАРКАНД (Узбекистан), 4 ноя - РИА Новости. Европа сейчас больна русофобией и стены европейским странам нужнее мостов, заявил на Веронском Евразийском форуме сенатор Владимир Чижов, который 17 лет был постоянным представителем России в Европейском Союзе.
"Стены в Европе сейчас пользуются большим спросом, чем мосты", - сказал Чижов, перефразировав цитату Мартина Лютера Кинга "давайте строить мосты, а не стены".
"Коллективный Запад должен переболеть нынешним тяжелым недугом русофобии, иначе он рискует надолго оказаться в изоляции на мировой арене", - предупредил дипломат.
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Европа сходит с ума из-за России — в буквальном смысле
08:00
 
ЕвропаРоссияВладимир ЧижовМартин Лютер КингВ мире
 
 
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