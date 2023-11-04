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Ивановские десантники проходят подготовку в ЛНР в близких к боевым условиях
Ивановские десантники проходят подготовку в ЛНР в близких к боевым условиях - РИА Новости, 04.11.2023
Ивановские десантники проходят подготовку в ЛНР в близких к боевым условиях
Военнослужащие Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) проходят подготовку в тыловых районах Луганской Народной Республики в... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T06:07
2023-11-04T06:07
2023-11-04T06:07
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Военнослужащие Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) проходят подготовку в тыловых районах Луганской Народной Республики в условиях, максимально приближенных к боевым, сообщили в Минобороны РФ. "В Луганской Народной Республике военнослужащие Ивановского гвардейского соединения ВДВ отрабатывают захват опорных пунктов противника в условиях, максимально приближенных к реальным", - говорится в сообщении. Уточняется, что опытные инструкторы проводят практические занятия по отработке действий штурмовых подразделений при захвате опорного пункта противника и его удержания. Программу обучения дополнили с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения. "Одним из важнейших элементов подготовки для командиров взводов и рот является управление огнем подразделения в бою... Ежедневные занятия на полигоне проходят в условиях, максимально приближенных к боевым,... и приносят положительный результат", - отметили в Минобороны. Также в военном ведомстве добавили, что в ходе занятий штурмовые подразделения выдвинулись в район тренировки на технике. После нанесения огневого поражения условному противнику отряды под прикрытием бронегруппы на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ совершили резкий рывок к переднему краю условного врага. На минимальном расстоянии он был поражен ручными осколочными гранатами, после чего штурмовые отряды ворвались в окопы. Отмечается, что боевая подготовка штурмовых групп в подразделениях проходит непосредственно перед выполнением поставленных боевых задач и способствует сохранению жизни бойцов.
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РИА Новости
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луганская народная республика, воздушно-десантные войска россии, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Воздушно-десантные войска России, Россия
Ивановские десантники проходят подготовку в ЛНР в близких к боевым условиях
Ивановские бойцы ВДВ проходят подготовку в ЛНР в условиях, близких к боевым
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Военнослужащие Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) проходят подготовку в тыловых районах Луганской Народной Республики в условиях, максимально приближенных к боевым, сообщили в Минобороны РФ.
«
"В Луганской Народной Республике военнослужащие Ивановского гвардейского соединения ВДВ отрабатывают захват опорных пунктов противника в условиях, максимально приближенных к реальным", - говорится в сообщении.
Уточняется, что опытные инструкторы проводят практические занятия по отработке действий штурмовых подразделений при захвате опорного пункта противника и его удержания. Программу обучения дополнили с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения.
"Одним из важнейших элементов подготовки для командиров взводов и рот является управление огнем подразделения в бою... Ежедневные занятия на полигоне проходят в условиях, максимально приближенных к боевым,... и приносят положительный результат", - отметили в Минобороны.
Также в военном ведомстве добавили, что в ходе занятий штурмовые подразделения выдвинулись в район тренировки на технике. После нанесения огневого поражения условному противнику отряды под прикрытием бронегруппы на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ совершили резкий рывок к переднему краю условного врага. На минимальном расстоянии он был поражен ручными осколочными гранатами, после чего штурмовые отряды ворвались в окопы.
Отмечается, что боевая подготовка штурмовых групп в подразделениях проходит непосредственно перед выполнением поставленных боевых задач и способствует сохранению жизни бойцов.
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