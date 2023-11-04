https://ria.ru/20231104/demonstratsiya-1907477165.html

В Берлине около 3,5 тысячи человек вышли на пропалестинскую демонстрацию

В Берлине около 3,5 тысячи человек вышли на пропалестинскую демонстрацию - РИА Новости, 04.11.2023

В Берлине около 3,5 тысячи человек вышли на пропалестинскую демонстрацию

Более трех тысяч человек собрались на площади Александерплац в центре Берлина на пропалестинскую демонстрацию, пишет газета Berliner Zeitung со ссылкой на... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T18:07

2023-11-04T18:07

2023-11-04T19:04

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Более трех тысяч человек собрались на площади Александерплац в центре Берлина на пропалестинскую демонстрацию, пишет газета Berliner Zeitung со ссылкой на полицию. "Пресс-секретарь полиции Аня Диршке оценивает численность участников в 3,5 тысячи человек", — говорится в публикации.Сообщается что численность может возрасти, поскольку люди продолжают тянуться к месту демонстрации."Наши задействованные сотрудники еще раз с помощью громкоговорителей проинформировали участников демонстрации в центре города, что отрицание права Израиля на существование, а также антисемитские, разжигающие вражду, прославляющие насилие и террор высказывания караются по закону", — говорится на странице полиции Берлина в соцсети Х.Позднее ведомство заявило, что несколько протестующих залезли на фонтан "Нептун". Полицейские попросили их слезть оттуда. Еще позже в ведомстве уточнили, что толпа митингующих отправилась по улице Карла Либкнехта в направлении Фридрихштрассе. Ранее сообщалось, что полиция Берлина задействовала около тысячи сотрудников для обеспечения правопорядка на субботних манифестациях.

https://ria.ru/20231104/london-1907379529.html

https://ria.ru/20231104/demonstratsiya-1907356784.html

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в мире, берлин (город), израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году