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В Берлине около 3,5 тысячи человек вышли на пропалестинскую демонстрацию
В Берлине около 3,5 тысячи человек вышли на пропалестинскую демонстрацию - РИА Новости, 04.11.2023
В Берлине около 3,5 тысячи человек вышли на пропалестинскую демонстрацию
Более трех тысяч человек собрались на площади Александерплац в центре Берлина на пропалестинскую демонстрацию, пишет газета Berliner Zeitung со ссылкой на... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T18:07
2023-11-04T18:07
2023-11-04T19:04
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Более трех тысяч человек собрались на площади Александерплац в центре Берлина на пропалестинскую демонстрацию, пишет газета Berliner Zeitung со ссылкой на полицию. "Пресс-секретарь полиции Аня Диршке оценивает численность участников в 3,5 тысячи человек", — говорится в публикации.Сообщается что численность может возрасти, поскольку люди продолжают тянуться к месту демонстрации."Наши задействованные сотрудники еще раз с помощью громкоговорителей проинформировали участников демонстрации в центре города, что отрицание права Израиля на существование, а также антисемитские, разжигающие вражду, прославляющие насилие и террор высказывания караются по закону", — говорится на странице полиции Берлина в соцсети Х.Позднее ведомство заявило, что несколько протестующих залезли на фонтан "Нептун". Полицейские попросили их слезть оттуда. Еще позже в ведомстве уточнили, что толпа митингующих отправилась по улице Карла Либкнехта в направлении Фридрихштрассе. Ранее сообщалось, что полиция Берлина задействовала около тысячи сотрудников для обеспечения правопорядка на субботних манифестациях.
https://ria.ru/20231104/london-1907379529.html
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в мире, берлин (город), израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Берлин (город), Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Берлине около 3,5 тысячи человек вышли на пропалестинскую демонстрацию
BZ: В Берлине около 3,5 тысячи человек вышли на пропалестинскую демонстрацию
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости.
Более трех тысяч человек собрались на площади Александерплац в центре Берлина на пропалестинскую демонстрацию, пишет газета Berliner Zeitung
со ссылкой на полицию.
«
"Пресс-секретарь полиции Аня Диршке оценивает численность участников в 3,5 тысячи человек", — говорится в публикации.
На вокзале Кингс-Кросс в Лондоне прошел пропалестинский протест
Сообщается что численность может возрасти, поскольку люди продолжают тянуться к месту демонстрации.
"Наши задействованные сотрудники еще раз с помощью громкоговорителей проинформировали участников демонстрации в центре города, что отрицание права Израиля на существование, а также антисемитские, разжигающие вражду, прославляющие насилие и террор высказывания караются по закону", — говорится на странице полиции Берлина в соцсети Х.
Позднее ведомство заявило, что несколько протестующих залезли на фонтан "Нептун". Полицейские попросили их слезть оттуда. Еще позже в ведомстве уточнили, что толпа митингующих отправилась по улице Карла Либкнехта в направлении Фридрихштрассе.
Ранее сообщалось, что полиция Берлина задействовала около тысячи сотрудников для обеспечения правопорядка на субботних манифестациях.
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