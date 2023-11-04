https://ria.ru/20231104/chernyshenko-1907435646.html
Чернышенко рассказал об уровне функциональной замещенности
Чернышенко рассказал об уровне функциональной замещенности - РИА Новости, 04.11.2023
Чернышенко рассказал об уровне функциональной замещенности
Уровень функциональной замещённости за полтора-два года стал очень высоким, в некоторых отраслях достигает почти 100%, разрабатывая свое собственное программное РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T14:58
2023-11-04T14:58
2023-11-04T14:58
выставка-форум "россия"
технологии
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Уровень функциональной замещённости за полтора-два года стал очень высоким, в некоторых отраслях достигает почти 100%, разрабатывая свое собственное программное обеспечение, Россия обеспечивает свою безопасность, суверенитет и независимость от желания западных стран ограничить какие-то технологии, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Прошло буквально полтора-два года и уже уровень функциональной замещенности очень высокий, в некоторых отраслях около 100%. Тем самым, мы обеспечиваем себе свой суверенитет, свою безопасность и не зависим от желания западных стран ограничить нам какие-то технологии, устроить нам какие-то трудности, мы можем самостоятельно развиваться и свои технологии продвигать", - сказал Чернышенко в ходе просветительского марафона "Знание. Первые" в рамках выставки-форума "Россия". Он отметил, что в кратчайшие сроки правительство сделало индустриальные центры компетенций по 33 направлениям, которые разработали свыше 200 заместителей зарубежного программного обеспечения, на котором до этого 20 лет работали наши отрасли. Он отметил, что Россия продвигает собственные технологии во многих отраслях, например, медицине, и это касается не только вакцин.
https://ria.ru/20230321/biznes-1859550769.html
https://ria.ru/20231104/gosuslugi-1907421839.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, дмитрий чернышенко
Выставка-форум "Россия", Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал об уровне функциональной замещенности
Чернышенко: замещенность в некоторых отраслях достигла почти ста процентов
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Уровень функциональной замещённости за полтора-два года стал очень высоким, в некоторых отраслях достигает почти 100%, разрабатывая свое собственное программное обеспечение, Россия обеспечивает свою безопасность, суверенитет и независимость от желания западных стран ограничить какие-то технологии, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Прошло буквально полтора-два года и уже уровень функциональной замещенности очень высокий, в некоторых отраслях около 100%. Тем самым, мы обеспечиваем себе свой суверенитет, свою безопасность и не зависим от желания западных стран ограничить нам какие-то технологии, устроить нам какие-то трудности, мы можем самостоятельно развиваться и свои технологии продвигать", - сказал Чернышенко в ходе просветительского марафона "Знание. Первые" в рамках выставки-форума "Россия".
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Он отметил, что в кратчайшие сроки правительство сделало индустриальные центры компетенций по 33 направлениям, которые разработали свыше 200 заместителей зарубежного программного обеспечения, на котором до этого 20 лет работали наши отрасли.
Он отметил, что Россия продвигает собственные технологии во многих отраслях, например, медицине, и это касается не только вакцин.
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